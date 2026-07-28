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Por Redacción Red43

La falta de agua preocupa de cara al verano: harán cuatro perforaciones en la ciudad

Mauricio Mateos confirmó una mejora en el caudal del arroyo Esquel, aunque alertó que el déficit hídrico persiste. La Cooperativa realizará cuatro perforaciones para afrontar un verano que se anticipa seco.
Por Redacción Red43

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Las últimas nevadas trajeron algo de alivio al sistema hídrico de Esquel, aunque desde la Cooperativa 16 de Octubre aseguran que la situación todavía requiere atención. Mauricio Mateos señaló que comenzó a recuperarse el caudal del arroyo Esquel, pero remarcó que las precipitaciones acumuladas continúan muy por debajo de los valores habituales para esta época del año.

 

"Como han visto, el Arroyo Esquel empezó a pasar agua. Ahora hay un caudal por el Arroyo Esquel, que hace no muchos días atrás no había. La Laguna Willmanco se está recuperando", indicó. Sin embargo, aclaró que "todavía le falta un poco para llegar a los niveles que suele tener en esta época" y agregó que las recientes nevadas "nos dan un poco de tranquilidad".

 

Pese a esa mejora, Mateos advirtió que el déficit hídrico persiste. "Las precipitaciones acumuladas para esta época del año vienen muy por debajo del promedio", afirmó, y explicó que, si bien los pronósticos indican lluvias dentro de los valores normales para los próximos meses, "no más, como para recuperar lo que no ha llovido". Además, señaló que las previsiones anticipan "un verano seco".

 

Frente a ese escenario, la Cooperativa pondrá en marcha un plan para reforzar el sistema de abastecimiento. "Se van a realizar cuatro perforaciones en diferentes puntos de la ciudad", anunció. Explicó que el rendimiento de cada una se conocerá una vez ejecutadas las obras y que, si el caudal es suficiente, "van a poder alimentar barrios o sectores por separado", lo que permitirá aliviar la demanda durante los meses de mayor consumo.

 

"Nos preocupa el verano porque ya venimos después de un verano seco y con precipitaciones bajas", sostuvo Mateos. En ese sentido, indicó que la estrategia será similar a la aplicada el verano pasado, con regulaciones nocturnas por sectores si fuera necesario, buscando evitar cortes prolongados del servicio.

 

El referente de la Cooperativa también recordó que el problema no afecta únicamente a Esquel. "Se han visto en diferentes lagos o en el mismo embalse que los niveles están muy bajos. Eso muestra que la falta de agua no solamente en la ciudad, sino en la región", expresó.

 

Además de las nuevas perforaciones, la entidad realizará tareas de mantenimiento preventivo en las captaciones, limpieza de perforaciones existentes y mejoras para optimizar el caudal disponible antes del verano. Mateos explicó que cada perforación requiere una importante inversión, ya que además del pozo es necesario instalar casetas, tableros de bombeo, sistemas de automatización, cloración, conexión eléctrica y el nexo con la red principal.

 

Finalmente, adelantó que la Cooperativa continuará impulsando la micromedición y las campañas de concientización sobre el uso responsable del agua, al tiempo que seguirá reclamando el avance de la obra de Buitrera. "Vamos a seguir insistiendo y pidiendo que siga avanzando la obra de Buitrera, pero sabemos que es una obra muy grande que va a demandar dos años como mínimo para su terminación", concluyó.

 

 

 

 

R.G

 

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