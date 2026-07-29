Camino a Laguna La Zeta: se solicita precaución al transitar

Las condiciones invernales continúan complicando la circulación en el camino de acceso a Laguna La Zeta, donde este miércoles un camión quedó momentáneamente varado debido a la presencia de nieve y hielo sobre la calzada.

En el lugar trabajó personal de la Municipalidad, que realizó tareas de mejora en el camino mediante el aporte de tierra para permitir que el vehículo pudiera continuar su marcha. También se hizo presente personal de la Policía de la Provincia del Chubut, Seccional Primera, para intervenir y brindar asistencia.

Si bien el camión ya fue retirado y la circulación se encuentra habilitada, se solicita a quienes deban transitar por el sector hacerlo con extrema precaución. La presencia de nieve y hielo hace que las condiciones del camino puedan variar rápidamente y representar un riesgo para la circulación.

SL