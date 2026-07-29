-8°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 29 de Julio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
29 de Julio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Camino a Laguna La Zeta: se solicita precaución al transitar

Las condiciones invernales continúan complicando la circulación en el camino de acceso a Laguna La Zeta.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Las condiciones invernales continúan complicando la circulación en el camino de acceso a Laguna La Zeta, donde este miércoles un camión quedó momentáneamente varado debido a la presencia de nieve y hielo sobre la calzada.

 

En el lugar trabajó personal de la Municipalidad, que realizó tareas de mejora en el camino mediante el aporte de tierra para permitir que el vehículo pudiera continuar su marcha. También se hizo presente personal de la Policía de la Provincia del Chubut, Seccional Primera, para intervenir y brindar asistencia.

 

Si bien el camión ya fue retirado y la circulación se encuentra habilitada, se solicita a quienes deban transitar por el sector hacerlo con extrema precaución. La presencia de nieve y hielo hace que las condiciones del camino puedan variar rápidamente y representar un riesgo para la circulación.

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Alerta amarilla por bajas temperaturas en todo Chubut
2
 Si pensabas que ya había pasado lo más fuerte del invierno, mirá lo que viene
3
 La presa Futaleufú opera con normalidad pese al bajo nivel del embalse
4
 La falta de agua preocupa de cara al verano: harán cuatro perforaciones en la ciudad
5
 La ciudad donde los perros agonizan en las calles por un veneno que ya mató a 80
1
 “Somos 8.000 seres sintientes que estamos abandonados”: el duro reclamo de jubilados por el conflicto de PAMI
2
 La UNPSJB Esquel alertó por presencia de hielo en los accesos a la sede
3
 Jubilados denuncian que PAMI no tiene un plan de contingencia y evalúan presentar un amparo colectivo
4
 Luis Alberto Molina QEPD
5
 PAMI en Esquel: Sánchez Albornoz planteó medidas para recuperar la atención médica
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -