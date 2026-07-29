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Por Redacción Red43

La artista esquelense Carolina Ponce presenta "Otraorilla" en el Centro Cultural Melipal

La exposición podrá visitarse del 3 al 31 de agosto y propone un recorrido por un universo donde los objetos olvidados cobran un nuevo significado.
Por Redacción Red43

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El Centro Cultural Esquel Melipal será escenario de una nueva propuesta artística durante agosto con la inauguración de "Otraorilla", una exposición de pinturas de la artista local Carolina Ponce.

 

La muestra estará abierta al público desde el 3 hasta el 31 de agosto e invita a los visitantes a sumergirse en un universo poético donde la memoria, el olvido y la imaginación se convierten en los ejes centrales de la obra.

 

Según describe la propia artista, "Otraorilla" es un lugar imaginario "al que llegan las cosas cuando dejan de pertenecer al mundo de las personas". En ese espacio, que no aparece en los mapas y al que "solo se puede llegar después del último recuerdo", los objetos olvidados encuentran una nueva existencia, desprendidos incluso del nombre que alguna vez tuvieron.

 

A través de esta propuesta, Carolina Ponce construye un relato visual que invita a reflexionar sobre el paso del tiempo, el valor de los recuerdos y el vínculo que las personas establecen con los objetos que forman parte de sus vidas.

 

La exposición podrá visitarse durante todo el mes de agosto en el Centro Cultural Esquel Melipal, ofreciendo al público una nueva oportunidad para conocer el trabajo de una artista local y recorrer una muestra que combina pintura, sensibilidad y una mirada profundamente simbólica sobre la memoria.

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