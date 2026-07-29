Un camión quedó varado en el acceso a Laguna La Zeta

Las condiciones invernales volvieron a complicar la circulación en el camino de acceso a Laguna La Zeta en la mañana de hoy.

Un camión quedó varado debido a la presencia de nieve y hielo sobre la calzada.

En el lugar se hizo presente personal de la Policía de la Provincia del Chubut, Seccional Primera, para realizar las tareas de ayuda correspondiente.

Se solicita a quienes deban transitar por el sector hacerlo con extrema precaución, ya que las condiciones del camino pueden variar y representar un riesgo para la circulación.

SL