De Esquel al mundo: el Fútbol Caminando prepara su desembarco internacional en España

El Fútbol Caminando de Esquel se prepara para vivir uno de los momentos más importantes desde el nacimiento de la disciplina en la ciudad. El equipo Caminantes del Fútbol viajará en octubre a España para participar de cuatro torneos internacionales y representar a la Argentina en una competencia que reunirá a equipos de distintos países.

Marcelo James, referente local y principal impulsor del proyecto, contó que la delegación estará integrada por poco más de 20 personas y que ya comenzaron una campaña para reunir recursos que permitan afrontar los gastos del viaje.

"Estamos en plena actividad, tratando de generar los recursos. Si bien hay una dinámica en el grupo donde cada uno va a afrontar su propio viaje, nunca está de más un aporte", explicó James.

La campaña solidaria comenzó a través de Mercado Pago, mediante el alias: Caminantesesquel, y según detalló el referente, en las primeras horas ya tuvo una respuesta positiva de la comunidad. Los fondos serán destinados a un fondo común para acompañar al equipo durante la experiencia internacional.

El sueño de representar a Argentina en Europa

La delegación tiene previsto viajar a fines de octubre y llegar a España entre el 26 y 27 de ese mes. La estadía será de aproximadamente 15 días, período en el que participarán de cuatro torneos internacionales.

Uno de ellos será la Copa de Naciones Europeas, donde el equipo esquelense fue invitado especialmente gracias al reconocimiento recibido por James por parte de la Federación Internacional de Walking Football.

"Si bien nosotros no somos naciones europeas, el reconocimiento de la Federación Internacional nos permite participar de este evento de tal magnitud, que para nosotros es una expectativa importante y levanta la vara", señaló.

El desafío tiene un valor especial para los integrantes del plantel, principalmente por tratarse de adultos mayores que tendrán la posibilidad de representar al país en el exterior.

"La verdad que estamos felices de poder concretar este anhelo, sobre todo para los adultos mayores, que para ellos es una expectativa muy importante con la cuestión de representar a su país a la edad que eso permite", destacó James.

Una disciplina que nació en Esquel y busca crecer

El proyecto de Fútbol Caminando comenzó a crecer en Esquel como una propuesta deportiva vinculada a la actividad física, la inclusión y el bienestar de los adultos mayores. Con el impulso de Marcelo James, la disciplina logró consolidarse y convertirse en una referencia nacional.

La actividad se caracteriza por no permitir correr ni el contacto físico, priorizando el cuidado de los jugadores y el desarrollo de una práctica deportiva adaptada. Actualmente reúne a participantes de distintas edades y continúa sumando integrantes.

El equipo local nació con la intención de generar un espacio deportivo y social para adultos mayores, y con el paso del tiempo logró trascender las fronteras de la ciudad hasta convertirse en una experiencia reconocida dentro del Fútbol Caminando argentino.

Gestiones para representar al país

De cara al viaje, James también confirmó que mantienen gestiones con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para poder contar con indumentaria oficial que identifique al equipo como representante nacional.

"Había un compromiso asumido por algún miembro que pertenece a AFA en los estamentos altos. La idea era, posterior al Mundial, sentarnos a charlar y ver la posibilidad de que nos acompañen con la indumentaria", explicó.

Además, destacó el acompañamiento recibido por parte de la Secretaría de Deportes, Chubut Deportes y el Gobierno provincial para poder desarrollar los entrenamientos y avanzar con el proyecto.

"Nosotros no pretendemos que nos paguen nada importante, simplemente queremos afrontar nuestros gastos y que la gestión nos posibilite acercarnos a tierra española", remarcó.

Con entrenamientos los martes y jueves en el Gimnasio Municipal de Esquel, el equipo continúa preparándose para un viaje que no solo representa un desafío deportivo, sino también la posibilidad de mostrar al mundo una historia nacida en la ciudad y protagonizada por quienes demostraron que nunca es tarde para cumplir un sueño.

MA