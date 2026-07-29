Invitan a compartir literatura "entre amigos y palabras"

En el marco del Día Internacional de la Amistad, este jueves 30 de julio se realizará un café literario bajo la consigna “Entre amigos y palabras”.

La propuesta busca generar un encuentro en torno a la literatura, los recuerdos y las emociones.

Durante la jornada se realizarán lecturas compartidas, escritura de cartas y espacios de intercambio de historias personales.

Los organizadores invitan a los asistentes a llevar un libro, un relato o un recuerdo para compartir.

El evento se desarrollará en la cafetería Gene, ubicado en Almafuerte 1101, de 15 a 17 horas.

SL