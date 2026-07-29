El Círculo Médico del Oeste del Chubut emitió un comunicado sobre la situación de PAMI y el reclamo de las personas mayores por la atención médica en la región.

El comunicado fue difundido esta mañana tras diferentes reclamos de los usuarios y espacios que representan a las personas mayores en la región. El Circulo Médico destaca que su voluntad "nunca ha sido dejar de atender a los afiliados de PAMI" y que realizan "importantes esfuerzos para sostener el sistema, aun frente a crecientes dificultades económicas y administrativas". También desmienten que se trate de un conflicto en torno a la modernización de los sistemas de facturación.

El comunicado:

El Círculo Médico del Oeste del Chubut considera oportuno informar a la comunidad las razones que determinaron la suspensión de las prestaciones médicas a los afiliados del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI).

En primer lugar, queremos expresar nuestra comprensión por la preocupación y el malestar que esta situación genera en los afiliados y en sus familias. Son ellos quienes sufren las consecuencias de este conflicto y lamentamos profundamente las dificultades que atraviesan para acceder a la atención médica.

Nuestra institución asumió hace doce años la responsabilidad de restablecer la atención de los afiliados de PAMI en nuestra región, luego de que el sistema permaneciera interrumpido durante más de dos décadas como consecuencia de un grave conflicto económico entre el Instituto y los prestadores locales. Desde entonces, los médicos del Círculo sostuvieron de manera ininterrumpida esa atención, aun atravesando reiteradas dificultades administrativas y financieras.

Por ello, es importante aclarar que la suspensión de las prestaciones no obedece a una decisión arbitraria ni a una falta de voluntad para atender a los afiliados.

La realidad es que la continuidad del sistema se volvió materialmente inviable como consecuencia del reiterado incumplimiento de las condiciones económicas acordadas, especialmente por los atrasos en los pagos y la aplicación de importantes débitos sobre prestaciones ya realizadas. Estas circunstancias hicieron imposible sostener el funcionamiento normal del sistema y garantizar su continuidad en condiciones responsables.

También se ha difundido que este conflicto tendría su origen en una supuesta negativa del Círculo Médico a modernizar sus mecanismos de facturación.

Esa afirmación no refleja la realidad.

Nuestra institución utiliza desde hace años un sistema de facturación digital, de funcionamiento en línea y ampliamente probado, compatible con múltiples financiadores de salud, incluida la obra social provincial. Este sistema permite identificar individualmente a cada profesional interviniente, cada prestación realizada y los honorarios correspondientes, garantizando trazabilidad, transparencia administrativa y auditorías precisas.



La diferencia con el modelo propuesto por PAMI no radica en la utilización de tecnología, sino en la modalidad de gestión.

El sistema que PAMI pretende implementar se basa en una facturación centralizada por módulos, administrada desde el nivel nacional y uniforme para todo el país. Ese modelo limita la capacidad de adaptación a las realidades locales y no ofrece el mismo nivel de individualización de las prestaciones y de los honorarios que el sistema utilizado por nuestra institución. Asimismo, concentra las decisiones administrativas y operativas en la sede central del Instituto, restringiendo la posibilidad de resolver localmente los problemas que afectan el funcionamiento cotidiano de las prestaciones.



El Círculo Médico sostiene que la transparencia constituye un principio irrenunciable. Toda prestación médica debe poder identificarse con precisión respecto del profesional que la realizó, los actos médicos efectivamente practicados y los honorarios correspondientes. Ese criterio protege simultáneamente a los pacientes, al financiador y a los profesionales, fortalece los procesos de auditoría y contribuye a la calidad y seguridad del sistema de salud.

Por ello, este conflicto no puede reducirse a una discusión sobre un sistema informático. Lo que está en debate es la posibilidad de sostener un modelo de atención basado en la transparencia, la adecuada auditoría, el reconocimiento individual del trabajo profesional y el cumplimiento de las condiciones económicas indispensables para garantizar la continuidad del servicio.

Este no es un conflicto entre los jubilados y los médicos. Los afiliados necesitan atención médica. Los profesionales necesitan condiciones que permitan brindarla con responsabilidad, calidad y sustentabilidad. Ambos objetivos son inseparables y sólo pueden alcanzarse mediante un sistema transparente, previsible y económicamente viable.

Nuestra voluntad nunca ha sido dejar de atender a los afiliados de PAMI. Por el contrario, durante años realizamos importantes esfuerzos para sostener el sistema, aun frente a crecientes dificultades económicas y administrativas.

El Círculo Médico mantiene plena disposición al diálogo y continuará participando de toda instancia seria de negociación que permita restablecer las prestaciones en condiciones sustentables para todas las partes.

Durante doce años estuvimos al lado de los afiliados de PAMI. Queremos seguir estándolo. Pero ningún sistema de salud puede sostenerse cuando no se respetan las condiciones mínimas de transparencia, previsibilidad y cumplimiento de los compromisos asumidos.

Reafirmamos nuestro compromiso con los afiliados, con la comunidad y con una medicina ejercida con responsabilidad, calidad y ética profesional. Confiamos en que, mediante el diálogo y el respeto de esas condiciones esenciales, será posible restablecer cuanto antes una atención médica accesible, estable y sostenible para todos los beneficiarios de PAMI.

“Defender la transparencia y la sustentabilidad del sistema de salud no significa dejar de lado a los jubilados; significa trabajar para que puedan contar con una atención médica segura, continua y de calidad, hoy y en el futuro.”

CÍRCULO MÉDICO DEL OESTE DEL CHUBUT