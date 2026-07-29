“Somos 8.000 seres sintientes que estamos abandonados”: el duro reclamo de jubilados por el conflicto de PAMI

En el marco del conflicto entre PAMI y el Círculo Médico del Oeste del Chubut (CIMOCH), jubilados, afiliados y familiares volvieron a expresar su preocupación por la interrupción de prestaciones médicas y relataron las dificultades que atraviesan desde hace casi tres meses sin atención normalizada.

Durante la audiencia realizada en Esquel, distintos participantes tomaron la palabra para visibilizar situaciones personales y reclamar respuestas de los organismos responsables. Uno de los jubilados presentes cuestionó la falta de soluciones y comparó la situación que atraviesan los afiliados con otros casos donde, según expresó, existe mayor respuesta institucional.

"Actualmente la ley castiga el abandono de un perro, de un caballo, porque lo considera un ser sintiente, pero resulta ser que somos 8.000 seres sintientes que estamos abandonados y la ley parece que no se entera", manifestó.

El afiliado reclamó que tanto la Justicia como los organismos provinciales y nacionales intervengan ante la falta de cobertura y cuestionó que, pese a los recursos presentados, todavía no exista una solución concreta para los jubilados de Esquel y la zona.

"Hay organismos que tienen que hacerse responsables de lo que está sucediendo", sostuvo durante el encuentro.

Una familia que debió buscar alternativas por fuera de PAMI

Durante la audiencia también tomó la palabra una nieta de una afiliada, quien relató la situación que atraviesa su abuela por un problema de salud que requiere seguimiento de un especialista.

Explicó que, ante la falta de atención y la necesidad de resolver una urgencia médica, la familia debió recurrir a un profesional particular y afrontar costos que resultan imposibles de sostener.

"Yo no quiero que me regalen nada, yo quiero que me ayuden a costear el tratamiento. No me den la plata a mí, que la manden al doctor", expresó.

Según contó, debieron afrontar estudios por varios millones de pesos y todavía mantienen una deuda con el profesional que atendió a su abuela.

"Gracias a él hoy tengo a mi abuela con vida, porque en ese momento era de vida o muerte", relató, y remarcó que muchas familias atraviesan situaciones similares cuando necesitan especialistas o estudios que no pueden esperar.

Además, se puso a disposición de otros adultos mayores que necesiten acompañamiento para realizar trámites o gestionar respuestas, al advertir que muchos jubilados concurren solos a las oficinas de PAMI y se retiran sin soluciones.

Cuestionamientos sobre el sistema de atención

Durante el intercambio, Carlos De Leonardis, presidente del Consejo Municipal del Adulto Mayor, también planteó cuestionamientos sobre los mecanismos administrativos utilizados por PAMI y el sistema de validación de prestaciones.

En ese sentido, relató una situación en la que fue consultado por una receta que, según indicó, no correspondía a una atención médica recibida por él.

"Yo sospecho, y que quede claro que no tengo pruebas, que ellos no aceptan el mecanismo digital porque desde este otro lado pueden facturar cosas que no realizan", expresó.

De Leonardis sostuvo que este tipo de situaciones deben ser revisadas y reclamó una intervención urgente para destrabar el conflicto entre PAMI y CIMOCH, con el objetivo de restablecer la atención médica para los afiliados.

Mientras continúan los reclamos de jubilados y afiliados en Esquel, el conflicto por las prestaciones de PAMI mantiene en alerta a miles de personas que esperan una respuesta concreta para recuperar el acceso a consultas, estudios y tratamientos.

MA