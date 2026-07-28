Elda Griffiths fue homenajeada por su trayectoria y aporte a la cultura galesa de Esquel

En el marco de los actos por el 161° aniversario del desembarco galés en Chubut, la Asociación Galesa de Esquel rindió un emotivo homenaje a Elda Griffiths, en reconocimiento a una vida dedicada a la música coral y al fortalecimiento de la identidad cultural de la comunidad.

Durante la ceremonia, la institución destacó su "compromiso, generosidad y permanente servicio", subrayando que su trabajo dejó "una huella imborrable en la historia de esta institución y de nuestra comunidad".

Una vida dedicada al canto coral

El reconocimiento estuvo a cargo de Silvia Williams, quien repasó la trayectoria de Griffiths desde su infancia en Gaiman, donde creció en una familia profundamente vinculada a la cultura galesa y desarrolló su formación musical junto a destacados maestros.

Williams recordó que, a comienzos de la década de 1980, Griffiths llegó junto a su familia a la cordillera, en un momento en que la actividad coral atravesaba un período de escaso desarrollo.

"Fuiste recibida acá por un grupo muy ansioso, muy feliz. Se te abrieron las puertas de la Asociación Galesa y armaste un grupo, un taller musical, con gente que nunca había cantado en coro y fuiste maestra formadora de mucha gente que comenzó a cantar a cuatro voces", expresó.

Con el regreso de la democracia, aquel taller dio origen al Coro Municipal de Esquel, del que Griffiths fue directora. Más adelante, impulsó la conformación del Coro Cordillera y, en 1990, promovió la creación del Coro Seion, que reunió a integrantes de Esquel y Trevelin para mantener viva la tradición coral galesa.

Un legado que trascendió fronteras

Durante el homenaje también se recordó la participación del Coro Seion en distintos Eisteddfod y los viajes realizados por el país, hasta concretar uno de sus mayores sueños: cantar en Gales.

"Fue la experiencia más maravillosa que yo tengo recuerdo en mi vida, cantar en Gales, en Galés", evocó Williams al repasar aquella gira realizada con el esfuerzo personal de cada integrante del coro y el acompañamiento de amigos de la comunidad galesa.

Además de su labor como directora coral, Griffiths también fue directora de Cultura de la Municipalidad de Esquel y promovió la llegada de nuevos directores para fortalecer el desarrollo de la actividad musical en la ciudad.

Un nombre que quedará para siempre

Como parte del reconocimiento, la Asociación Galesa anunció que los salones de música de la institución, donde actualmente ensayan el Coro Seion, los coros infantiles y la Orquesta de Cámara, llevarán el nombre de Elda Griffiths.

El homenaje concluyó con la interpretación de una canción a cargo del Coro Seion, la lectura de un texto especialmente escrito para la ocasión y el descubrimiento de una placa conmemorativa, en un emotivo cierre que celebró el legado de una de las principales referentes de la cultura galesa en Esquel.

MA