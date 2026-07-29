La nieve reactivó las consultas y renueva las expectativas del Hotel Tehuelche

La ocupación hotelera en Esquel continúa por debajo de las expectativas durante el receso invernal, aunque las últimas nevadas y la llegada de turistas de distintas provincias comenzaron a generar un leve repunte en las consultas. Así lo señaló Luz Oviedo, del Hotel Tehuelche, quien aseguró que el establecimiento mantiene una ocupación cercana al 20% y busca diversificar su oferta para trabajar durante todo el año.

"Lo que es la ocupación a partir de las vacaciones de invierno, primero tuvimos lo que es la parte provincial, estamos una semana desfasados con lo que es Buenos Aires, entonces la verdad que de a poco empieza a llegar la gente. La última nevada sumó un montón a que se den las consultas, que venga más gente también de la calle. Por suerte de a poquito vamos remontando", explicó.

Sin embargo, reconoció que los números siguen siendo bajos. "Hoy tenemos un promedio de entre 7 y 10 habitaciones, 15 pasajeros sería más o menos, o sea que nos da un 20% de ocupación, bien flojos", indicó.

Oviedo comentó que la cancelación del vuelo del lunes generó un movimiento extra de pasajeros y destacó que en esta última semana de vacaciones de Buenos Aires comenzaron a llegar visitantes de distintos puntos del país. "La primera semana tuvimos mucho de lo que es la provincia, Puerto Madryn, Comodoro, y esta semana ya se empieza a ver gente de Mar del Plata, de Buenos Aires, gente de Córdoba", detalló.

Frente a una temporada con menor demanda del turismo convencional, el hotel reforzó la búsqueda de nuevos segmentos. "Es salir, caminar la calle, ofrecer a sindicatos, gremios", resumió. Además, recordó que cuentan con tarifas diferenciadas para personas del interior que viajan por cuestiones médicas y con servicios de media pensión o pensión completa.

El establecimiento también apunta al turismo estudiantil, eventos deportivos y culturales, además de ofrecer su restaurante y salón de eventos a la comunidad. "Tratando de brindar el espacio para todos", expresó, al mencionar que recientemente recibieron actividades municipales, cursos de formación y eventos provinciales.

Respecto de los principales atractivos elegidos por quienes visitan la ciudad, sostuvo: "En principio por la época de invierno La Hoya, lo que quieren es esquiar o estar en contacto con la nieve. Después el Parque Nacional, La Trochita con nieve para la gente es alucinante".

Pensando en los próximos meses, Oviedo destacó que la temporada de tulipanes ya tiene una alta demanda. "Lo que es tulipanes, como todos los años, yo creo que es el producto estrella de la zona, entonces para tulipanes está todo ocupado", afirmó.

Finalmente, señaló que el objetivo del Hotel Tehuelche es sostener la actividad durante los doce meses del año. "Apuntamos a trabajar todo el año. Si no es con turismo convencional, es caminarla y ofrecer el hotel, pensar quién necesita alojamiento y enviar propuestas", concluyó.

R.G