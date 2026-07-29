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29 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Provincia incorpora desfibriladores en puntos estratégicos de Península Valdés para atender emergencias cardíacas

A través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y junto a la Administración de Península Valdés, se sumarán 7 equipos donados por Aluar, Infa y la Fundación Félix de Azara para fortalecer la atención de los visitantes. 
Por Redacción Red43

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El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, en un trabajo conjunto con la Administración del Área Natural Protegida Península Valdés, incorporó siete desfibriladores externos automáticos (DEA) que serán distribuidos en puntos estratégicos del Área Natural Protegida Península Valdés y del Área Protegida Municipal El Doradillo.

 

Se trata de dispositivos portátiles que analizan el ritmo cardíaco de una persona que puede estar atravesando un paro cardíaco y, cuando corresponde, administra una descarga eléctrica para ayudar a restablecer un ritmo cardíaco normal.

 

La incorporación de este equipamiento fue posible gracias a las gestiones realizadas junto a las empresas Aluar e Infa y la Fundación de Historia Natural Félix de Azara, que realizaron la donación de los dispositivos.

 

Los equipos serán instalados en el puesto de control El Desempeño, el Istmo Carlos Ameghino, Caleta Valdés, Punta Norte, Isla de los Pájaros, Punta Pirámide y el Área Protegida Municipal El Doradillo.

 

 

 

Respuesta a emergencias

 

La incorporación de estos dispositivos permitirá fortalecer la capacidad de respuesta ante eventuales emergencias cardíacas en espacios que reciben una importante cantidad de visitantes y registran una elevada circulación de personas durante distintas épocas del año.

 

En este marco, agentes que desempeñan tareas en los distintos puntos del área protegida ya comenzaron a capacitarse en el uso de los dispositivos y en los protocolos de actuación ante una emergencia. El objetivo es que puedan responder con rapidez y eficacia mientras se activa el sistema de atención médica correspondiente.

 

 

 

 

R.G

 

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