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Por Redacción Red43

"Esquel necesita salud"

Yoya Crezenzi cuestionó la continuidad del conflicto entre PAMI y el Círculo Médico, pidió que se restablezcan las prestaciones de manera inmediata y expresó críticas hacia las obras sociales y el sistema de atención.
Por Redacción Red43

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Durante la reunión convocada para abordar la suspensión de las prestaciones de PAMI en Esquel, la jubilada Yoya Crezenzi realizó un encendido reclamo por la situación que atraviesan los afiliados y pidió que se restablezca la atención médica de forma inmediata.

 

En su intervención, cuestionó el rol de las autoridades del Círculo Médico y manifestó su malestar por la falta de soluciones. 

 

Crezenzi también defendió el acceso a la salud como un derecho de quienes realizaron aportes durante su vida laboral. "Esquel necesita salud, que la pagamos, que todos hemos trabajado, porque todos acá somos todos que hemos laburado", sostuvo.

 

En otro tramo de su discurso, apuntó contra los profesionales que no están atendiendo a los afiliados de PAMI. "Tienen que empezar hoy mismo los médicos, todos a atender. Y si no, afuera de Esquel. Todos", afirmó.

 

Además, consideró que la situación sanitaria debe ser prioritaria por encima de cualquier otra discusión. "Si no hay salud, no hay que hacer nada", señaló.

 

La jubilada también cuestionó el funcionamiento de las obras sociales y relató la experiencia que atraviesa junto a su hermana. "Las obras sociales son una estafa documentada", expresó, y explicó que los pañales que recibe su familiar "son para una persona que pesa 90 kilos y ella pesa 50", por lo que debe afrontar gastos adicionales.

 

Al finalizar su intervención, Crezenzi reconoció su enojo por la situación y llamó a buscar una solución. "Vamos a hacer algo. Algo", concluyó.

 

 

 

R.G

 

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