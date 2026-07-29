La Legislatura realizó el acto de cierre de la muestra del artista plástico Néstor Siri

La Legislatura del Chubut llevó a cabo este miércoles en el hall principal “Dr. Hebe Corchuelo Blasco”, el acto de cierre de una nueva muestra artística, en este caso del pintor Néstor Siri, en un acto encabezado por el vicegobernador Gustavo Menna, acompañado por la diputada Sonia Cavagnini, presidenta de la Comisión de Legislación General, Cultura y Educación, e impulsora de la iniciativa.

Participaron además la directora general de Patrimonio de la Subsecretaría de Cultura de la Provincia, María José Pögler; el titular de la Defensoría de Adultos Mayores, Daniel Silva; familiares del artista y público en general.

El vicegobernador Menna agradeció al artista e hizo hincapié en el compromiso de la Legislatura en la promoción de la cultura: “Esta institución, además de su función parlamentaria, constituye un espacio de representación abierto a toda la comunidad”.

“Es muy importante generar ese vínculo entre la Legislatura, el arte y la cultura”, expresó el vicegobernador, al recordar que durante los últimos dos años y medio el edificio legislativo ha albergado distintas propuestas culturales, tanto musicales en las previas de las sesiones, como exposiciones de artistas visuales, con el objetivo de abrir la casa a la comunidad.

Asimismo, se refirió a Siri y remarcó que “es un orgullo compartir esta muestra y admirar el talento de quienes logran transmitir, a través de un lienzo, aquello que nos rodea y nos identifica”.

El reflejo de la identidad

Por su parte, la diputada del bloque Despierta Chubut, Sonia Cavagnini, sostuvo que “los verdaderos protagonistas de la jornada fueron el artista y sus obras”.

“Su realismo es admirable y logra reflejar paisajes con los que todos los patagónicos nos sentimos identificados. Es una enorme satisfacción recibir esta muestra en la Casa de las Leyes”, resaltó la legisladora, quien además agradeció al artista por compartir sus obras con la comunidad.

“Identificar nuestra tierra”

Por su parte, Siri agradeció a las autoridades de la Legislatura por brindar un espacio para la difusión del arte provincial y expresó que la pintura nació como una pasión que fue creciendo con el tiempo.

Asimismo, el autor de la muestra titulada "Tranqueras adentro" indicó que su mayor anhelo es que cada persona que contemple sus cuadros pueda reconocer en ellos la identidad de la Patagonia: “Si alguien se detiene frente a una obra y logra identificar nuestra tierra, siento que el objetivo está cumplido”.

Finalmente, Siri destacó la importancia de que la Legislatura continúe promoviendo este tipo de iniciativas, al considerar que representan una valiosa oportunidad para que los artistas chubutenses puedan mostrar su trabajo y acercarlo a toda la comunidad.

R.G