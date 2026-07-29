El Club Andino Esquel será sede del Campeonato Regional de Escalada Deportiva

El Club Andino Esquel recibirá entre el sábado 15 y el domingo 16 de agosto a las promesas de la escalada de la Patagonia Norte, ya que tendrá lugar el Campeonato Regional de Escalada Deportiva Juvenil (modalidad boulder), una cita clave en el calendario federativo que otorgará plazas para el Campeonato Nacional del próximo año.

La organización del certamen está a cargo del equipo de la Escuela Juvenil de Competición del CAE, una iniciativa que nació el año pasado y que ha experimentado un crecimiento acelerado tanto en rendimiento como en convocatoria.

"Estamos a cargo de un proyecto que en el Club Andino arrancó el año pasado, que es la Escuela Juvenil de Competición. Si bien es una continuidad de un proyecto de escalada que venimos desarrollando hace años, se va consolidando de a poquito, va creciendo tanto cualitativa como cuantitativamente, así que estamos muy contentos de eso", explicó a este medio Nahuel Niseggi, monitor de escalada de la institución.

En esa misma línea, el profesor de Educación Física Facundo Fuentes remarcó la importancia de la continuidad en el trabajo diario.

"Con Nahuel vamos año a año renovando lo que es el equipo de escalada, el equipo de competencia, que hace poco empezó a funcionar en las instalaciones del Club Andino".

Tras haber sido sede con gran éxito del Campeonato Nacional en el mes de mayo, la institución afronta este nuevo compromiso como una instancia indispensable en el desarrollo deportivo de la región.

"Ahora vamos a ser sede del Regional, una instancia donde todos compiten por rankear a nivel nacional, pero es una pre etapa nacional que tienen que pasar todos los competidores, federados o no, como condición para poder estar el año que viene en el Nacional", indicó Niseggi.

Asimismo, subrayó la trascendencia del circuito, “con la participación del Regional, que es libre, ya directamente clasificás para poder ir al Nacional de escalada y de ahí vas escalando en los torneos”.

Por otra parte, Niseggi aseguró que "siempre nos costó mucho poder recaudar fondos para poder viajar. Entonces poder realizar este Regional en nuestras instalaciones nos ahorra un montón de costos para las familias", quien aprovechó para extender la invitación al público general “invitamos a la familia a que se acerque el fin de semana a la sede del Club Andino Esquel para que pueda conocer más sobre este deporte”.

DATOS DEL TORNEO

Fecha: 15 y 16 de agosto (boulder).

Lugar: Club Andino Esquel.

Categorías:

U15 (2012-2013-2014, no oficial/formativa).

U17 (2010-2011).

U19 (2008-2009).

Inscripciones: hasta el 7 de agosto: 90.000 pesos; a partir del 8 de agosto: 100.000 pesos.

Cierre definitivo: viernes 12 de agosto a las 20:00 hs.

Modalidad de pago: Directamente en la administración del Club Andino Esquel adjuntando comprobante.

Link de inscripción: CAER CLUB ANDINO ESQUEL