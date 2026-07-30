Peligra la personería jurídica de 22 partidos políticos en Chubut

El Tribunal Electoral Provincial realizó este miércoles una nueva audiencia en la Sala de Plenarios "Dr. Jorge Eduardo Aubía" de la Honorable Legislatura del Chubut. Durante el encuentro se trataron expedientes presentados por la Secretaría Electoral Permanente vinculados a trámites de creación y reconocimiento de partidos políticos, además del resultado de las tareas de control partidario asignadas por ley.

La reunión contó con la presencia del presidente del Tribunal Electoral, Dr. Andrés Giacomone, junto a la Dra. Amorina Testino, el Dr. Jorge Miquelarena, y los diputados Vanesa Abril y Luis Juncos. También estuvo presente el Dr. Alejandro Tullio en su carácter de Secretario Electoral Permanente.

La apertura estuvo a cargo del Dr. Giacomone, quien otorgó la palabra al Dr. Tullio. El secretario expuso el estado de las solicitudes de reserva de nombre y atributos partidarios, así como de los expedientes para el reconocimiento de personería provisoria de agrupaciones en formación. Los trámites fueron aprobados por el órgano provincial, por lo que quedaron en condiciones de continuar su curso formal.

En segundo lugar, el Dr. Tullio detalló los avances del proceso de control partidario que realiza la Secretaría a su cargo e informó sobre la situación de 22 partidos políticos que, por incumplimiento normativo, se encuentran en condiciones de ser declarados caducos y sufrir la cancelación de su inscripción. Ante esta situación, el organismo intimará en los próximos días a las agrupaciones involucradas para que emitan el descargo correspondiente antes de evaluar los pasos a seguir en cada caso.

El desarrollo de la audiencia incluyó la participación presencial y virtual de representantes de distintas fuerzas políticas de Chubut, quienes remarcaron el acompañamiento técnico e institucional de la Secretaría Electoral Permanente en las tareas de regularización documental. Con esta reunión, el organismo busca dar continuidad a los mecanismos de control, transparencia e institucionalidad previstos en la legislación electoral de la provincia.

EBW