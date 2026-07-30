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Por Redacción Red43

¿Nieve o lluvia? Lo que se espera para este jueves

El tiempo volverá a cambiar a lo largo del día: las primeras horas favorecen la nieve en la Comarca Andina y la tarde estará marcada por la lluvia.
Por Redacción Red43

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Después de la intensa nevada del domingo y de varias jornadas con temperaturas bajas, este jueves la Comarca Andina anuncia un escenario con alertas vigentes por nevadas durante la mañana y lluvias persistentes hacia la tarde.

 

El día comenzará con temperaturas cercanas a 1°, cielo completamente cubierto y precipitaciones desde las primeras horas. La probabilidad de nieve es alta durante la mañana y coincide con una isoterma de 0° ubicada entre 570 y 640 metros, una condición que favorece las nevadas en buena parte de la cordillera y también en sectores bajos.

 

La mañana será el momento más invernal

Entre la madrugada y el mediodía se esperan las condiciones más favorables para la nieve. Las precipitaciones irán ganando intensidad durante la mañana y los modelos muestran acumulados horarios importantes.

 

 

La alerta vigente indica que pueden registrarse entre 10 y 30 centímetros de nieve en zonas bajas, mientras que en áreas cordilleranas los acumulados podrían ubicarse entre 20 y 40 centímetros, con valores puntualmente superiores.

 

En algunos momentos, especialmente cerca del mediodía, la precipitación podría alternar entre nieve y lluvia.

 

Por la tarde cambia el escenario

Con el avance de la jornada, la temperatura irá subiendo lentamente hasta alcanzar alrededor de durante las primeras horas de la tarde.

 

 

Ese ascenso, junto con una isoterma de 0° que supera los 1.000 metros, favorecerá que la nieve dé paso a la lluvia en gran parte de los sectores poblados.

 

Durante la tarde rige además una alerta amarilla por lluvias persistentes, con acumulados previstos de 20 a 30 milímetros, aunque de forma puntual podrían registrarse valores mayores.

 

Más viento

A diferencia de los últimos días, el viento también ganará presencia. Durante la tarde y la noche se esperan velocidades de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, lo que puede reducir la sensación térmica y complicar la circulación en sectores expuestos.

 

 

Después de la nevada del domingo, muchos caminos todavía presentan nieve acumulada, barro o hielo en algunos tramos. Si bien gran parte de la red vial logró recuperar la transitabilidad, el ingreso de nuevas precipitaciones puede volver a generar sectores resbaladizos.

 

Jueves cambiante

La jornada tendrá dos escenarios bien distintos: una primera parte con condiciones favorables para nuevas nevadas y una segunda mitad con lluvias persistentes.

 

Más allá de que no se espera un evento idéntico al del domingo, las alertas vigentes invitan a mantenerse atentos a la evolución del tiempo y al estado de rutas y caminos antes de emprender un viaje.

 

 

 

O.P.

 

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