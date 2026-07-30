¿Nieve o lluvia? Lo que se espera para este jueves

Después de la intensa nevada del domingo y de varias jornadas con temperaturas bajas, este jueves la Comarca Andina anuncia un escenario con alertas vigentes por nevadas durante la mañana y lluvias persistentes hacia la tarde.

El día comenzará con temperaturas cercanas a 1°, cielo completamente cubierto y precipitaciones desde las primeras horas. La probabilidad de nieve es alta durante la mañana y coincide con una isoterma de 0° ubicada entre 570 y 640 metros, una condición que favorece las nevadas en buena parte de la cordillera y también en sectores bajos.

La mañana será el momento más invernal

Entre la madrugada y el mediodía se esperan las condiciones más favorables para la nieve. Las precipitaciones irán ganando intensidad durante la mañana y los modelos muestran acumulados horarios importantes.

La alerta vigente indica que pueden registrarse entre 10 y 30 centímetros de nieve en zonas bajas, mientras que en áreas cordilleranas los acumulados podrían ubicarse entre 20 y 40 centímetros, con valores puntualmente superiores.

En algunos momentos, especialmente cerca del mediodía, la precipitación podría alternar entre nieve y lluvia.

Por la tarde cambia el escenario

Con el avance de la jornada, la temperatura irá subiendo lentamente hasta alcanzar alrededor de 5° durante las primeras horas de la tarde.

Ese ascenso, junto con una isoterma de 0° que supera los 1.000 metros, favorecerá que la nieve dé paso a la lluvia en gran parte de los sectores poblados.

Durante la tarde rige además una alerta amarilla por lluvias persistentes, con acumulados previstos de 20 a 30 milímetros, aunque de forma puntual podrían registrarse valores mayores.

Más viento

A diferencia de los últimos días, el viento también ganará presencia. Durante la tarde y la noche se esperan velocidades de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, lo que puede reducir la sensación térmica y complicar la circulación en sectores expuestos.

Después de la nevada del domingo, muchos caminos todavía presentan nieve acumulada, barro o hielo en algunos tramos. Si bien gran parte de la red vial logró recuperar la transitabilidad, el ingreso de nuevas precipitaciones puede volver a generar sectores resbaladizos.

Jueves cambiante

La jornada tendrá dos escenarios bien distintos: una primera parte con condiciones favorables para nuevas nevadas y una segunda mitad con lluvias persistentes.

Más allá de que no se espera un evento idéntico al del domingo, las alertas vigentes invitan a mantenerse atentos a la evolución del tiempo y al estado de rutas y caminos antes de emprender un viaje.

O.P.