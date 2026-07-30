El Barrio Malvinas tiene un nuevo maxi kiosco: abrió sus puertas "El Estadio"

Un nuevo emprendimiento familiar ofrece artículos de almacén, bebidas y apunta a crecer junto a los vecinos de Esquel.

En el Barrio Malvinas, más precisamente frente a la entrada del Gimnasio Municipal, en avenida Alvear, construyeron desde cero el nuevo local llamado "El Estadio":, cuenta Román Garat: "básicamente es porque está El Estadio enfrente y simplemente eso. Tenemos mucha variedad de golosinas, también tenemos supermercado, o sea, despensa, y gaseosas, alcohol, de todo un poco".

Las puertas de "El Estadio" abrieron esta semana: "Es parte de mi tío, la verdad que laburaba en otro laburo y se le prendió la idea de hacer un kiosco y lo armó. Estamos todos recontentos, re emocionados".

Incluso los elementos de carpintería del lugar fueron realizados por los mismos vecinos: "Mi tío Pablo ayuda con el tema de los muebles, la mayoría lo hizo él, así que estamos todos muy contentos.

El kiosco está abierto de 7 de la mañana en adelante: "Todavía no hicimos la inauguración, del todo, porque faltan algunas cosas, pero estamos todos contentos, los vecinos contentos, la familia contenta".

Para seguir las novedades del local, además de acercarse, la gente puede buscarlos también en su Instagram: @elestadio.maxikiosco

SL