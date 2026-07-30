Así están las rutas y caminos tras la intensa nevada de este jueves

Las nevadas en la Comarca Andina se intensificaron este jueves y, desde el mediodía, comenzaron a generar complicaciones para quienes necesitan circular por rutas y caminos de la zona. La combinación de nieve, hielo sobre la calzada y escasa visibilidad obligó a reforzar la recomendación de postergar los desplazamientos que no sean imprescindibles.

Durante la mañana la nieve fue apareciendo de manera gradual en distintos puntos. Primero comenzó a caer con fuerza en El Bolsón y, con el correr de las horas, alcanzó Lago Puelo, El Hoyo, Cholila y otros sectores de la cordillera, dejando una postal completamente invernal, pero también condiciones cada vez más difíciles para transitar.

Estado de rutas y caminos

Hasta la tarde de este jueves, el panorama es el siguiente:

Ruta Provincial 16 , en Lago Puelo: nieve y hielo sobre la calzada, con visibilidad reducida.

, en Lago Puelo: nieve y hielo sobre la calzada, con visibilidad reducida. Camino Alternativo de Lago Puelo: acumulación de nieve y circulación dificultosa.

de Lago Puelo: acumulación de nieve y circulación dificultosa. Ruta Provincial 45 , hacia Radal: la intensidad de la nevada mantiene condiciones complejas para transitar.

, hacia Radal: la intensidad de la nevada mantiene condiciones complejas para transitar. Ruta Nacional 40 , entre El Bolsón y El Hoyo: sectores con nieve y hielo que exigen extrema precaución.

, entre El Bolsón y El Hoyo: sectores con nieve y hielo que exigen extrema precaución. Subida de Greda , en El Bolsón: cortada al tránsito .

, en El Bolsón: . Cinco Esquinas, en El Bolsón: habilitado únicamente para vehículos 4x4 o que circulen con cadenas.

En tanto, la Municipalidad de El Hoyo informó el estado de los caminos rurales:

Camino de la Cruz: interrumpido hasta nuevo aviso.

interrumpido hasta nuevo aviso. Patriada, Desemboque, Currumahuida y Callejón Korecki: se recomienda circular únicamente con vehículos 4x4 o utilizando cadenas.

se recomienda circular únicamente con vehículos 4x4 o utilizando cadenas. Bajada de Ponce: transitar con extrema precaución por la presencia de hielo y por tareas que se realizan en el sector.

Además, advirtieron que los caminos de tierra presentan sectores con abundante barro, por lo que aconsejan aprovechar las horas de luz si es necesario salir y evitar la circulación nocturna.

Se espera un cambio en las precipitaciones

Para las próximas horas se prevé un leve ascenso de la temperatura, por lo que las precipitaciones podrían presentarse en forma de lluvia en varios sectores.

Ante ese escenario, también recomendaron retirar la nieve acumulada alrededor de las viviendas y prestar atención a posibles desprendimientos desde techos y árboles.

Piden evitar desplazamientos innecesarios

Las condiciones pueden cambiar rápidamente mientras continúen las precipitaciones. Por eso, antes de viajar se recomienda consultar el estado actualizado de rutas y caminos.

Quienes deban circular deberían hacerlo a baja velocidad, con luces bajas encendidas, aumentando la distancia de seguridad y respetando las indicaciones del personal que trabaja en distintos puntos de la Comarca.

También se aconseja mantener cargados los teléfonos celulares, contar con combustible suficiente y estar preparados ante posibles interrupciones en los servicios de energía o agua.

La nieve continúa transformando el paisaje en toda la Comarca Andina. Mientras deja postales típicas del invierno, también obliga a modificar la rutina y extremar los cuidados para evitar inconvenientes al momento de salir.

O.P.