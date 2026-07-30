"Habitar lo animal para expandir lo humano": llega a Esquel un taller que une danza y Animal Flow

Una propuesta que invita a explorar el movimiento desde una perspectiva diferente llegará este viernes a Esquel. Se trata del taller "Habitar lo animal para expandir lo humano", una experiencia que combina las técnicas de Animal Flow con la danza expresiva y que estará a cargo de Melisa Little y Andrés Lemos en el espacio Somos Danza.

Melisa Little, nacida en Esquel y licenciada en Composición Coreográfica en Danza por la Universidad Nacional de las Artes, regresa a su ciudad junto a Andrés Lemos, instructor certificado de Animal Flow, para compartir una actividad abierta a toda la comunidad.

"Nuestro taller es un encuentro entre las técnicas de Animal Flow y danza expresiva. No es necesario tener experiencia previa, es un encuentro donde vamos a utilizar el cuerpo como medida de expresión y de entrenamiento", explicó Melisa.

Intercambio entre movimiento y expresión

Durante la jornada, los participantes trabajarán con patrones de movimiento basados en el entrenamiento en cuatro apoyos y el uso del peso corporal, con el objetivo de explorar nuevas formas de organizar el movimiento y la fuerza.

"Vamos explorando formas de movernos y de organizar esfuerzo físico, la fuerza corporal, para que luego las personas trasladen estas formas de organizar el cuerpo y la fuerza a sus prácticas, a sus entrenamientos, a su vida cotidiana. A eso nos referimos cuando hablamos de habitar lo animal para expandir lo humano", señaló Lemos.

Los organizadores remarcaron que la propuesta no apunta a aprender una coreografía ni requiere conocimientos previos en danza. En cambio, busca ofrecer herramientas para que cada persona descubra nuevas posibilidades de movimiento desde una perspectiva libre y expresiva.

"Si bien vamos a utilizar el lenguaje de la danza, no necesariamente vamos a trabajar coreografías ni técnicas, sino que vamos a utilizar las herramientas de la composición de la danza para llevarlas al movimiento, para utilizarlas de manera expresiva y libre", agregaron.

Cómo participar

El taller se realizará este viernes 31 de julio a las 18 horas en Somos Danza, ubicado en 9 de Julio 1562. Quienes deseen participar podrán inscribirse a través de las redes sociales de los organizadores o mediante WhatsApp.





MA