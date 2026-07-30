¿Se cancelan los vuelos? La nieve y la baja visibilidad complican las operaciones en Esquel

Las condiciones meteorológicas comenzaron a afectar este jueves las operaciones en el Aeropuerto de Esquel, donde los dos vuelos programados por Aerolíneas Argentinas registran demoras y su situación continúa siendo incierta.

Según la información disponible, el vuelo AR1816, previsto para las 13, fue reprogramado para las 13:54, mientras que el AR1918, que debía arribar a las 15:15, pasó a las 16:39. Ambos servicios figuran con estado "Demorado".

De acuerdo con información obtenida por RED43, la pista del aeropuerto se encuentra totalmente operativa y despejada, pero la escasa visibilidad y la presencia de nieve en suspensión están generando complicaciones para las operaciones aéreas.

Estas condiciones meteorológicas son un factor determinante para las maniobras de aterrizaje y despegue, por lo que la situación de los vuelos permanece bajo evaluación.

Por el momento no se confirmó la cancelación de ninguno de los servicios, aunque existe la posibilidad de modificaciones si las condiciones no presentan una mejora en las próximas horas.

MA



