Atención Esquel: este viernes habrá un corte de luz que afectará a un sector de la ciudad

La Cooperativa 16 de Octubre informó que este viernes 31 de julio se realizará un corte programado del servicio de energía eléctrica en un sector de Esquel debido a tareas de mantenimiento preventivo e instalación de elementos de maniobra en líneas de media tensión urbana.

La interrupción del suministro está prevista entre las 10 y las 12:30 horas y afectará a los usuarios comprendidos entre calle Lezana y Bernardo José Monteagudo, desde avenida Holdich hasta Maestro Tamburini.

Desde la prestataria indicaron que los trabajos forman parte de las tareas de mantenimiento de la red eléctrica urbana y tienen como objetivo mejorar el funcionamiento del servicio.

La Cooperativa 16 de Octubre recomendó a los vecinos de la zona afectada tomar las precauciones necesarias durante el horario del corte y recordó que, una vez finalizadas las tareas, el suministro será restablecido de manera habitual.

MA