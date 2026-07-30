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30 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Atención Esquel: este viernes habrá un corte de luz que afectará a un sector de la ciudad

La medida se llevará a cabo durante la mañana y alcanzará a vecinos de una zona específica. Conocé qué barrios y calles estarán involucrados.
Por Redacción Red43

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La Cooperativa 16 de Octubre informó que este viernes 31 de julio se realizará un corte programado del servicio de energía eléctrica en un sector de Esquel debido a tareas de mantenimiento preventivo e instalación de elementos de maniobra en líneas de media tensión urbana.

 

La interrupción del suministro está prevista entre las 10 y las 12:30 horas y afectará a los usuarios comprendidos entre calle Lezana y Bernardo José Monteagudo, desde avenida Holdich hasta Maestro Tamburini.

 

Desde la prestataria indicaron que los trabajos forman parte de las tareas de mantenimiento de la red eléctrica urbana y tienen como objetivo mejorar el funcionamiento del servicio.

 

La Cooperativa 16 de Octubre recomendó a los vecinos de la zona afectada tomar las precauciones necesarias durante el horario del corte y recordó que, una vez finalizadas las tareas, el suministro será restablecido de manera habitual.

 

 

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