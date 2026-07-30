Cultura de Esquel presentó su grilla tras un positivo balance de vacaciones de invierno

Sonia Baliente, subsecretaria del Cultura de la Municipalidad de Esquel, brindó detalles del cronograma previsto para las próximas semanas en el Centro Cultural Melipal y el Auditorio Municipal. Respecto al rendimiento de la programación durante el receso, la funcionaria destacó que "pasadas las vacaciones de invierno, con realmente una evaluación muy positiva de todas las actividades que realizamos con la Secretaría aquí en el espacio de Melipal y con el cine, realmente fue con mucha convocatoria y muy buena respuesta tanto de las familias y la gente de Esquel como de turismo".

En cuanto a la cartelera cinematográfica, la oferta mantendrá funciones de Toy Story 5 los días jueves 30, viernes 31, lunes y martes de la semana entrante. A su vez, se suma la proyección en estreno mundial de la película Spiderman a partir del viernes 31 de julio, con funciones diarias hasta el martes 4 de agosto. Las entradas para los espectáculos se comercializan desde las 14 horas en el Auditorio Municipal. Desde el municipio recordaron que no se cobra en efectivo, por lo que el pago debe realizarse mediante tarjeta de débito o código QR.

Por otra parte, este domingo 2 de agosto a las 14 horas se llevará cabo la final de REH (Red Escénica Esquel) en el Auditorio Municipal. La iniciativa municipal, llevada adelante de forma conjunta con la productora Kavir, comenzó en junio con audiciones orientadas a jóvenes en las disciplinas de danza, teatro y música. La actividad contará con entrada libre y gratuita para el público interesado en asistir.

La agenda cultural de los próximos días incluye además la muestra de invierno de la escuela de danza La Faraona, programada para el sábado 1 de agosto a las 21 horas. En tanto, en el Centro Cultural Melipal se proyectará de manera gratuita la película Cuatro Altares, dirigida y guionada por Alfonso del Río.

Finalmente, la Subsecretaría mantiene abiertas distintas convocatorias orientadas a la comunidad. Entre ellas se encuentra Reels para Mi Ciudad, una propuesta de impulso creativo dirigida a estudiantes de quinto año con la temática de vínculos saludables y prevención de violencias, cuyo plazo de presentación se extendió hasta el 30 de agosto. Asimismo, se encuentra vigente hasta el 14 de agosto la recepción de obras para el 27° Salón Municipal de Artes Plásticas 2026 y 14° Binacional, evento que inaugurará sus entregas de premios el 29 de agosto. Sobre esta propuesta, Baliente remarcó que "es importante decirlo, es el único que queda en pie en la Patagonia con un salón presencial, donde los cuadros llegan a Melipal, viene el jurado, trabaja durante días para hacer su trabajo de evaluación".