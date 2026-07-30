Invitan a descubrir la historia geológica de la Laguna La Zeta en una nueva charla abierta

Este viernes 31 de julio, a las 17 horas, se llevará a cabo el quinto encuentro del Ciclo de Charlas de la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta, una propuesta abierta a toda la comunidad que invita a conocer la historia geológica de uno de los paisajes más representativos de Esquel.

Bajo el título "Memorias del paisaje: Reconstruyendo la historia geológica de la Laguna La Zeta", la charla propondrá un recorrido por los procesos naturales que, a lo largo de millones de años, dieron forma a la cuenca y al entorno que hoy conforman la reserva.

Durante el encuentro se abordarán distintos momentos clave de la evolución de la región, desde los antiguos mares que cubrían el territorio cuando Sudamérica formaba parte del supercontinente Gondwana, hasta la apertura del océano Atlántico, el levantamiento de la Cordillera de los Andes y las grandes glaciaciones del Cuaternario.

La actividad busca acercar al público una mirada sobre cómo estos procesos dieron origen a la cuenca de la Laguna La Zeta y moldearon el paisaje que hoy caracteriza a la Reserva Natural Urbana.

La charla se desarrollará en el Centro Cultural Esquel Melipal, será abierta a todo público y requiere inscripción previa a través del formulario disponible mediante el código QR difundido por la organización.

R.G