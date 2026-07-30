Hielo, nieve y viento: el mapa de las rutas más complicadas para transitar en la cordillera

Las condiciones climáticas adversas continúan complicando la transitabilidad en diversos corredores viales de Chubut. Tanto Vialidad Nacional como la Administración Vial Provincial (AVP) informaron presencia de hielo por sectores, escarcha, calzadas húmedas y acumulación de nieve, por lo que se solicita a los conductores extremar los cuidados al salir a la ruta.

El tramo de mayor complejidad se registra en la Ruta Nacional N° 260, entre el empalme con la Ruta Nacional N° 40 y el Límite con Chile. En esta arteria la calzada presenta acumulación de nieve, hielo y escarcha por sectores, con banquinas inestables con barro y nieve. Rige la portación obligatoria de cadenas debido a las heladas, neblina y viento reinante. Además, en el kilómetro 23 del tramo se encuentra operando una grúa para remover un camión volcado en la banquina, por lo que las autoridades piden extremar los cuidados.

Asimismo, la Administración Vial Provincial marcó bajo el requerimiento de extrema precaución la circulación por la Ruta Provincial N° 44 en los trayectos que conectan el Acceso Corcovado con Lago Guacho, Laguna Falso Engaño y el Campamento de Pesca en Lago Vinter. La misma condición crítica por heladas y congelamiento de calzada abarca a la Ruta Provincial N° 64 entre Lago Azul y Las Mulas, como así también a las rutas de acceso A40 en Laguna Falso Engaño, A50 en Lago Vinter Sur, A53 en el By Pass de Lago Guacho y A54 en Laguna Chulla Las Mercedes.

Respecto de la red vial nacional, se mantiene el requerimiento de extrema precaución por hielo y nieve en la Ruta Nacional N° 40 a lo largo del trayecto Tecka, Gobernador Costa y el empalme con la Ruta N° 26, extendiéndose este panorama hacia Sarmiento y Comodoro Rivadavia. Una situación similar de pavimento resbaladizo por presencia de nieve acumulada y escarcha se observa en la Ruta Nacional N° 25 entre Paso de Indios y Tecka.

En la comarca precordillerana de Esquel y Trevelin, la Ruta Nacional N° 259 hacia el Límite con Chile muestra sectores resbaladizos con nieve y visibilidad reducida por neviscas. Por su parte, en las rutas provinciales de la zona predomina la humedad por riego con sal y la formación de placas de hielo en sectores sombríos, por lo que se reitera a los automovilistas no realizar maniobras intempestivas, verificar el estado de las cubiertas y consultar las condiciones de los caminos antes de emprender viaje.