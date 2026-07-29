Spider-Man vuelve a la pantalla grande: llega con estreno simultáneo al Cine Municipal de Esquel

Los fanáticos del universo Marvel podrán disfrutar desde este viernes 31 de julio del estreno de "Spider-Man: Un nuevo día", la nueva película del Hombre Araña, que se proyectará en simultáneo con el estreno nacional y contará con funciones en formatos 2D y 3D, tanto en castellano como subtituladas en el Cine Municipal.

La programación comenzará el viernes 31 de julio con funciones a las 17:00 en 2D subtitulada y a las 20:30 en 3D en castellano. Continuará el sábado 1 de agosto, a las 15:30 (2D en castellano); el domingo 2, a las 20:30 (3D en castellano); el lunes 3, a las 20:30 (3D subtitulada); y el martes 4 de agosto, a las 20:30 (2D en castellano).

Las entradas estarán disponibles desde el jueves 30 de julio en la boletería del cine. El valor será de $7.500 para las funciones en 2D y de $8.500 para las proyecciones en 3D.

Una nueva etapa para Peter Parker

La historia transcurre cuatro años después de los acontecimientos de Spider-Man: Sin regreso a casa. Peter Parker vive completamente solo, luego de haber decidido borrar su existencia de la memoria de sus seres queridos.

Convertido en un Spider-Man de tiempo completo, dedica toda su vida a proteger una Nueva York que ya no lo reconoce. Sin embargo, la creciente presión por combatir el crimen desencadena una inesperada evolución física que pone en riesgo su propia existencia, mientras una nueva ola de delitos lo enfrenta a una de las amenazas más poderosas de su carrera.

MA