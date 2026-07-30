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30 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Trevelin: Cultura te invita a festejar el Día del Folklore con artistas locales

La Municipalidad de Trevelin invita a la comunidad al Salón Central Derfel Roberts para compartir una noche con música, danza y artistas locales en el marco de una nueva conmemoración. 
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, mediante la Secretaría de Cultura y Educación, invita a toda la comunidad a participar de las actividades organizadas con motivo de la celebración del Día del Folklore Argentino.

 

La propuesta busca ser un espacio de encuentro con las raíces y tradiciones, compartiendo el talento de diversos artistas y grupos folklóricos de la zona.

 

 

 

El evento se llevará a cabo el próximo 22 de agosto a partir de las 19:00 horas en el Salón Central Derfel Roberts. La entrada será libre y gratuita para todos los asistentes.

 

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