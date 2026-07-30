Condenan a involucrados en el robo y faena de 14 ovinos tras un acuerdo abreviado

La Fiscalía alcanzó un acuerdo de juicio abreviado, luego de completar una investigación por abigeato. El caso investigó el robo y faena de animales en perjuicio de una estancia en Leleque, ocurrido a fines de 2023.

La resolución, que contó con el acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal, la Querella y la Defensa Pública, estableció condenas de prisión, pautas de conducta estrictas y el pago de reparaciones económicas a favor de la damnificada por un monto total de $1.250.000 pesos.

Corderos faenados en el baúl

El hecho ocurrió el 19 de diciembre de 2023, cerca de las 20:00 horas, en el cuadro "Esquel" (sección Montoso).

Según se probó en la investigación:

Apoderamiento y faena: Los acusados Jonathan Folik, Mauro Real, Gabino Simón García y otro sujeto ingresaron al establecimiento y se apoderaron de 14 ovinos (corderos). Faenaron los animales en el lugar, dejando las vísceras y los cueros sobre el terreno.

Traslado: La carne fue cargada en el baúl de un vehículo Volkswagen Gol (dominio FAF-212), que era conducido por Diego Walter Salinas.

Detención: A la mañana siguiente —20 de diciembre, a las 7:00 hs.—, efectivos de Gendarmería Nacional interceptaron el rodado sobre la Ruta 259, a 500 metros del acceso a Esquel, descubriendo el cargamento e identificando a los ocupantes.

Encuadre legal e interpretación doctrinaria

La conducta de los involucrados fue calificada unánimemente como Abigeato Agravado (artículo 167 ter, segundo párrafo del Código Penal), debido a dos factores clave:

La cantidad de animales: más de cinco cabezas de ganado.

El medio utilizado: se empleó un vehículo motorizado para transportar el botín fuera del alcance del propietario.

La situación procesal de los acusados

La sentencia aplicó respuestas diferenciadas para cada imputado, teniendo en cuenta su grado de participación y la existencia o no de antecedentes penales: Jonathan Folik fue condenado a la pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo, en la misma sentencia se unificó con una condena anterior en una pena única de 9 años de prisión. Mauro Real fue condenado a tres años de prisión en suspenso. Gabino Simón García y Diego Walter Salinas, accedieron a una suspensión de juicio a prueba de un año.

Reparación económica y pautas de conducta

En función del acuerdo reparatorio, cuatro de los involucrados deberán abonar indemnizaciones a la Estancia afectada en seis cuotas mensuales, iguales y consecutivas, a partir de que el fallo quede firme:

Jonathan Folik: $500.000

Mauro Real: $250.000

Gabino García: $250.000

Diego Walter Salinas: $250.000

En tanto que quienes recibieron penas en suspenso o el beneficio de la probation deberán cumplir durante dos años con reglas de conducta obligatorias: mantener un domicilio fijo, no abusar de bebidas alcohólicas ni consumir estupefacientes, adoptar un oficio o profesión, no cometer nuevos delitos y evitar estricta y expresamente cualquier acercamiento o ingreso a las propiedades de la empresa damnificada.