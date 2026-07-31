Ciclo de charlas sobre la Laguna La Zeta: de la historia geológica al cuidado ambiental

Desde el mes de abril se lleva adelante un ciclo de charlas orientado a revalorizar y divulgar conocimientos sobre los espacios naturales de la región. La iniciativa surge de la Coordinación de Reservas Naturales Urbanas, perteneciente al Área Técnica Ambiental, con el objetivo de tender un puente entre la comunidad y las instituciones técnicas y científicas locales.

La organizadora del ciclo y bióloga, Romina Sepúlveda, explicó el sentido de la propuesta al señalar que "es una propuesta un poco para valorizar y poner a disposición conocimientos para la comunidad. Estos conocimientos surgen de diferentes instituciones técnicas, científicas, que son de nuestra región y que por ahí no están tan en contacto con la comunidad". Asimismo, destacó la intención de modificar la forma en que los habitantes se relacionan con el entorno local: "bajar toda esa información que es súper valiosa y ayuda a que nosotros, como pobladores de Esquel, vayamos a nuestros espacios naturales y podamos empezar a verlos desde otra perspectiva".

Cada encuentro aborda una temática específica dentro de un cronograma diseñado para abarcar aspectos generales y particulares del ambiente, incluyendo temas como vegetación, bosques comunales, calidad del agua, polinización, suelos y diversidad de fauna.

En este marco, la jornada programada aborda la hidrogeomorfología y la historia geológica de la zona, explicando el origen de las laderas, las montañas y los cuerpos de agua. Al respecto, la bióloga detalló que "la laguna tiene un origen glacial, no tiene una entrada y salida de agua como otras lagunas que tenemos en la región, entonces esta se abastece del recarga hídrica que viene desde el suelo, por acción de los mallines, por lluvias". En relación con el impacto del desarrollo y el uso del suelo, remarcó que "muchas veces eso se hace sobre áreas de mallines, entonces se compacta el suelo y eso deja de ser un lugar de recarga de agua", advirtiendo además sobre la pérdida de microinvertebrados y organismos que cumplen funciones biológicas esenciales.

El encuentro se realiza en el salón grande del Centro Cultural Melipal a las 17:00 horas, a cargo de una investigadora en geología del Instituto CIEMEP-CONICET y del grupo de investigadores GIGE. La actividad es abierta y gratuita, con una duración estimada de una hora a una hora y media. "Si bien empieza a las 5, va a tener una duración de una hora, una hora y media, así que los esperamos a todos los que se quieran acercar", concluyó Sepúlveda.

EBW