ANSES actualizó jubilaciones y asignaciones: cuánto cobrarán desde agosto de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó un aumento del 1,89% para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares que comenzará a regir en agosto de 2026. La actualización fue publicada en el Boletín Oficial y se calculó en base a la inflación registrada durante junio.

Además del incremento, el Gobierno nacional confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo. De esta manera, la jubilación mínima quedará en $419.775,93 y, con el refuerzo, alcanzará los $489.775,93. En tanto, la jubilación máxima será de $2.824.694,49, mientras que la Prestación Básica Universal (PBU) se ubicará en $192.028,32.

Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasará a ser de $335.820,74 y, con el bono incluido, llegará a $405.820,74. Aquellos jubilados que cobren un haber superior al mínimo pero inferior al monto con refuerzo recibirán un bono proporcional para alcanzar los $489.775,93.

También se actualizarán las asignaciones familiares. La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo ascenderán a $150.848, mientras que la AUH correspondiente a la zona patagónica, que incluye a Chubut, alcanzará los $196.103.

En el caso de la Asignación Familiar por Hijo para trabajadores registrados, los montos variarán según los ingresos del grupo familiar. Para quienes tengan ingresos de hasta $1.167.863 será de $75.433; hasta $1.712.784, de $50.884; hasta $1.977.464, de $30.777; y hasta $6.184.406, de $15.881.

Las asignaciones por hijo con discapacidad también tendrán nuevos valores: serán de $245.597 para grupos familiares con ingresos de hasta $1.167.863, de $173.745 para quienes perciban hasta $1.712.784 y de $109.656 para ingresos superiores a ese monto.

En cuanto a los monotributistas, las asignaciones familiares por hijo y prenatal quedarán establecidas según la categoría: $75.433 para la categoría A, $50.884 para la B, $30.777 para la C y $15.881 para las categorías D a H.

Además, aumentarán las asignaciones de pago único. El monto por nacimiento será de $87.926, por adopción de $525.682, por matrimonio de $131.652 y la Ayuda Escolar Anual llegará a $55.672.

Desde ANSES también recordaron que los grupos familiares no podrán acceder a las asignaciones familiares si alguno de sus integrantes percibe ingresos superiores a $3.092.203, aunque el ingreso total del hogar se encuentre dentro del límite establecido.

R.G