Siete vidas cambiaron en julio gracias a la donación de órganos en el Hospital de Esquel

Reafirmando el compromiso con la jerarquización del sistema sanitario público, el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, dio a conocer que el Hospital Zonal de Esquel realizó durante este mes de julio dos nuevos operativos de donación de órganos.



Los procedimientos permitieron que siete personas, que se encontraban en lista de espera, accedieran a un trasplante de riñón, hígado y córneas, mejorando significativamente su calidad de vida, y se efectuaron a través del Programa Provincial de Procuración y Trasplante que impulsa CUCAI Chubut.

Cabe destacar que dichos operativos fueron posibles gracias a la decisión solidaria de dos personas donantes que habían expresado en vida su voluntad afirmativa hacia la donación, así como también al trabajo coordinado de los equipos de salud, que garantizaron el desarrollo de los procedimientos en el Hospital de Esquel, bajo los más altos estándares de calidad y seguridad.

Asimismo, cada proceso de donación requirió una compleja articulación entre múltiples instituciones y personal de salud, entre ellos el director del Hospital Zonal de Esquel, Carlos Winter, profesionales de diferentes áreas del nosocomio, CUCAI Chubut, la Guardia Médica Operativa del INCUCAI, equipos de traslado sanitario, y servicios aeroportuarios.

Procedimientos de donación

Al respecto, la jefa de Servicios Técnicos y Complementarios del Hospital Zonal de Esquel, Gabriela Barla, indicó que “efectuamos dos nuevos procedimientos en el nosocomio que permitieron mejorar la calidad de vida de siete personas que se encontraban en lista de espera”.

"Visibilizar la donación es poner en valor un acto de solidaridad que acompaña los tratamientos y brinda nuevas oportunidades de vida. La comunidad también es protagonista a través de ese gesto altruista", valoró.

En ese contexto, destacó el compromiso de los equipos que participan en cada operativo, expresando que “son muchas horas de trabajo previo y durante el proceso de ablación, donde cirujanos, anestesistas, enfermeros, instrumentadores, coordinadoras hospitalarias y los equipos de ablación trabajan de manera conjunta”.

En esa línea, afirmó que “para todo el hospital es un orgullo y un desafío llevar adelante procedimientos de esta complejidad".

Trabajo interdisciplinario



Por otra parte, Barla señaló que “el equipo de Procuración del Hospital Zonal de Esquel, encabezado por las coordinadoras hospitalarias, la doctora Lorena Moré, y la enfermera, Jessica Díaz, continúa fortaleciendo la donación de órganos y tejidos, consolidando un trabajo interdisciplinario que posiciona al hospital como uno de los principales referentes provinciales en la materia”.

“Las coordinadoras hospitalarias cumplen un rol estratégico durante todo el proceso de donación, su labor resulta indispensable para que cada proceso pueda concretarse”, agregó.

Además, la jefa de Servicios Técnicos y Complementarios del Hospital Zonal de Esquel, sostuvo que “el acompañamiento permanente de la médica operativa del CUCAI Chubut, Iona García, fue fundamental para concretar estos procesos que son el resultado de una verdadera cadena de trabajo, y es una enorme satisfacción saber todo lo que se puede lograr cuando cada integrante del equipo aporta desde su lugar”.

Fortalecimiento del sistema sanitario

Además del crecimiento sostenido en materia de procuración de órganos y tejidos, el Hospital Zonal de Esquel continúa incorporando nuevas estrategias impulsadas por el CUCAI Chubut para ampliar el acceso a la salud en la región.

Entre ellas se destaca la puesta en funcionamiento del Consultorio de Enfermedad Renal Crónica, a cargo de la médica nefróloga Natalia Matamala, destinado a mejorar la atención y el seguimiento de pacientes con patologías renales.

Asimismo, el nosocomio cordillerano avanza en la implementación de la nueva metodología de inscripción al Registro Nacional de Donantes Voluntarios de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH), mediante hisopado de mucosa yugal, una estrategia que facilita el registro de nuevos donantes y amplía las posibilidades de trasplante para personas con enfermedades de la sangre.

Estas acciones consolidan al Hospital Zonal de Esquel como uno de los centros asistenciales cabecera de la provincia, fortaleciendo la implementación de los programas de donación y trasplante que impulsa el CUCAI Chubut, reafirmando el compromiso del sistema público de salud con una atención de calidad, integrada y solidaria.

R.G