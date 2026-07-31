Tragedia en la Ruta 260: falleció un trabajador de Vialidad al desbarrancarse la motoniveladora

Un siniestro vial se registró alrededor de las 21:30 de este jueves sobre la Ruta Nacional 260, cuando una motoniveladora afectada al Operativo Invernal 2026 de Vialidad Nacional cayó a un precipicio mientras realizaba tareas de despeje de nieve. El hecho ocurrió en la denominada bajada de la Cancha, a escasos metros del cruce con la Ruta Provincial 51, tramo que comunica Lago Blanco con Ricardo Rojas.

La maquinaria pertenece a la empresa Servicios Río Mayo, asentada en la localidad de Río Mayo, y prestaba servicios para Vialidad Nacional en el mantenimiento del corredor, un trayecto de intenso tránsito de camiones que circulan desde y hacia el paso internacional Huemules.

Como consecuencia del desbarrancamiento, el operador de la máquina perdió la vida en el lugar. Las autoridades mantienen en reserva la identidad de la persona involucrada a la espera de completar las actuaciones correspondientes y notificar formalmente a sus familiares.

La investigación judicial busca dilucidar la mecánica exacta del siniestro. Entre las hipótesis planteadas se evalúa un posible despiste motivado por las condiciones extremas de la calzada, una eventual falla mecánica o una descompensación de salud del conductor mientras realizaba los trabajos. Durante la mañana de este viernes, personal de Criminalística y profesionales médicos se trasladaron al lugar para concretar las pericias de rigor, relevar la escena y reunir elementos para la causa.

Pobladores y vecinos del sector señalaron que las condiciones de circulación son complejas durante el invierno. El paso permanente de transportes de gran porte compacta la nieve sobre el suelo y genera sectores con hielo seco. En las últimas horas se registraron nuevas precipitaciones acumuladas sobre esa superficie congelada, lo que incrementó el riesgo en la zona.

El tramo donde ocurrió el hecho registra otros incidentes viales recientes vinculados al clima. Días atrás, un camión que transportaba bebidas pudo ser retirado tras transbordar su carga, mientras que un camión cisterna con gas licuado de petróleo (GLP) permanece volcado a la espera de un operativo especial de remoción con equipos de gran porte. Se aguarda que durante la jornada las autoridades brinden precisiones oficiales sobre el avance de las actuaciones.

Fuente: Río Mayo 1935

EBW