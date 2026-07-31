La Ruta 40 sigue cerrada por un enorme derrumbe

El invierno va dejando un panorama complicado para quienes deben viajar por las rutas de la Patagonia. Hay cortes, sectores con hielo, niebla y advertencias para circular con mucha precaución en distintos corredores turísticos.

La Ruta 40 sigue cortada por un derrumbe

Vialidad Nacional confirmó que continúa el corte total de circulación sobre la Ruta Nacional 40, entre San Martín de los Andes y Catritre, luego del importante desprendimiento de rocas ocurrido a poco más de tres kilómetros del centro de la ciudad.

La magnitud del derrumbe obliga a mantener cerrada la circulación mientras se realizan tareas de remoción. En el lugar trabajan maquinarias pesadas y personal de organismos municipales, provinciales y nacionales para retirar enormes bloques de piedra y estabilizar el terreno.

Las tareas demandarán varios días. Por el momento, los trabajos se concentran en habilitar una franja sobre la banquina que pueda ser utilizada exclusivamente por vehículos de emergencia.

Además de las rocas caídas sobre la calzada, especialistas detectaron un importante socavón en la ladera del cerro, por lo que también se inspecciona la parte superior para evaluar el riesgo de nuevos desprendimientos antes de avanzar con la limpieza definitiva.

Chapelco continúa con acceso alternativo

Quienes deban llegar al cerro Chapelco deben hacerlo por la Ruta Provincial 19, a través de Payla Menuco. El camino permanece transitable con extrema precaución luego de las nevadas y lluvias de las últimas horas. Hay sectores con nieve, otros con hielo y varios tramos angostos donde el cruce entre vehículos requiere circular a muy baja velocidad. También se informó que el tramo pavimentado entre San Martín de los Andes y el ex hotel Sol presenta numerosos pozos.

La portación de cadenas continúa siendo obligatoria para todo tipo de vehículos y su colocación deberá realizarse cuando lo indique el personal vial.

Paso Cardenal Samoré habilitado, pero con advertencias

El Paso Internacional Cardenal Samoré permanece habilitado para todo tipo de vehículos. Sin embargo, Vialidad Nacional indicó que la calzada se encuentra despejada pero mojada, con baja adherencia, bajas temperaturas y pronóstico de nieve ligera. También existe posibilidad de formación de hielo sobre el pavimento.

Se recomienda mantener una amplia distancia de frenado, evitar maniobras de sobrepaso y llevar cadenas, cuya portación sigue siendo obligatoria.

En Chubut también piden extremar los cuidados

El primer parte del Plan Invernal de Vialidad Nacional informó que la Ruta Nacional 40 entre el acceso a Esquel y Leleque presenta calzada húmeda por riego con sal. Las banquinas permanecen inestables por la presencia de barro y nieve, mientras que también se reportan heladas, neblina y animales sueltos sobre la traza. Durante la mañana continuaban las tareas preventivas de distribución de sal.

En tanto, desde El Hoyo advirtieron por baja visibilidad debido a bancos de niebla, por lo que recomendaron circular con luces bajas encendidas y reducir la velocidad.

Un viernes para viajar solo si es necesario

Entre nieve, hielo, niebla y un derrumbe que mantiene cerrada una de las rutas más transitadas de la cordillera, la recomendación vuelve a ser la misma de cada mañana patagónica: salir con tiempo, consultar el estado de los caminos y manejar con mucha precaución.

O.P.