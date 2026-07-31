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31 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Franco Colapinto va por otro reconocimiento en la Fórmula 1: cómo votar por él

El piloto argentino fue nominado al "Overtake of the Month" por su brillante doble sobrepaso en el Gran Premio de Bélgica. El ganador se definirá mediante la votación de los fanáticos.
Por Redacción Red43

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Franco Colapinto volvió a destacarse en la Fórmula 1, esta vez fuera de la clasificación final de una carrera. El piloto argentino fue nominado al premio "Overtake of the Month" (Sobrepaso del Mes), un reconocimiento que entrega la máxima categoría del automovilismo a la mejor maniobra de cada mes y que se define a través del voto del público.

 

La nominación llegó gracias al espectacular doble adelantamiento que protagonizó durante el Gran Premio de Bélgica. En una misma secuencia, el representante de Alpine superó a su compañero de equipo, Pierre Gasly, y luego a Liam Lawson, una maniobra que le permitió avanzar posiciones y que rápidamente se convirtió en una de las acciones más comentadas de la carrera.

 

Si bien finalmente terminó la competencia en la 13ª posición, la calidad del sobrepaso fue suficiente para que la Fórmula 1 la seleccionara entre las cinco mejores maniobras del mes de julio.

 

No es la primera vez que Colapinto recibe este tipo de reconocimiento. En octubre de 2024 ya había ganado el premio al mejor sobrepaso del mes gracias a una recordada maniobra sobre Fernando Alonso durante el Gran Premio de Estados Unidos.

 

Ahora, el argentino buscará repetir aquella conquista frente a otros candidatos de primer nivel. Entre las maniobras nominadas también aparecen adelantamientos de Max Verstappen, Lewis Hamilton y Liam Lawson, por lo que el voto de los fanáticos será clave para definir al ganador.

 

 

 

Cómo votar por Colapinto

 

Quienes deseen apoyar al piloto argentino deberán ingresar a la plataforma F1 Unlocked, registrarse o crear una cuenta gratuita y seleccionar la maniobra de Colapinto entre las candidatas al "Overtake of the Month".

 

La votación permanecerá abierta hasta el miércoles 5 de agosto a las 12 del mediodía (hora de Argentina), momento en el que la Fórmula 1 anunciará cuál fue el sobrepaso elegido por los fanáticos.

 

 

MA

 

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