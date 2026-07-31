Más nieve y más horas de esquí: las novedades de La Hoya para agosto

El centro de esquí La Hoya despide julio con la confirmación de un cambio en su horario de funcionamiento. A partir de este sábado 1° de agosto, el complejo extenderá su jornada diaria de 9:30 a 17:00 horas, sumando media hora más de apertura para esquiadores y visitantes. La medida responde a las acumulaciones de nieve fresca registradas en las últimas horas y al trabajo de acondicionamiento realizado por el equipo de montaña.

Débora Bustos, responsable de Comunicación de La Hoya, se refirió a esta modificación operativa. "Estamos muy contentos de poder anunciar esta ampliación de horario. Es una decisión que podemos tomar gracias a las muy buenas condiciones de nieve que tenemos actualmente y al gran trabajo que realiza todos los días nuestro equipo de montaña para mantener las pistas en excelentes condiciones", destacó.

La ampliación del horario coincide con la etapa final del receso invernal de la provincia de Buenos Aires y otras jurisdicciones, tras haber transitado previamente las vacaciones de Chubut. El cerro mantiene operativas sus pistas para diversos niveles de experiencia, junto con la Escuela Oficial de Esquí y Snowboard, el servicio de alquiler de equipos, los paradores gastronómicos y el acceso para peatones.

Sobre la concurrencia registrada en estas primeras semanas de la temporada, Bustos indicó: "Estamos viviendo un muy lindo ambiente en el cerro, con mucha gente disfrutando de la nieve. Estamos muy conformes con estos primeros días de temporada y con el acompañamiento que estamos teniendo".

En cuanto al estado de la montaña, la nevada reciente reforzó la cobertura en los diferentes sectores. Las previsiones meteorológicas para los próximos días anticipan posibles acumulaciones adicionales de entre 15 y 25 centímetros de nieve para el fin de semana, sujeto a las variaciones habituales del clima de cordillera.

Respecto a los servicios para la comunidad local, Bustos remarcó la proximidad del recurso turístico con la ciudad. "Los esquelenses tenemos la suerte de contar con un centro de esquí a pocos minutos de la ciudad. En apenas 15 minutos podemos salir del trabajo y estar subiendo la primera telesilla. Y cuando la montaña nos regala una nevada como la de estos días, la verdad es que dan ganas de subir y disfrutarla", manifestó.

Para el acceso a los pases, el centro mantendrá habilitadas las opciones de financiación con tarjetas bancarias como Patagonia 365, Banco Patagonia, BBVA, Visa y Mastercard. Estas facilidades aplican también para el pase residente destinado a vecinos de Esquel y Trevelin, quienes deben gestionar la documentación a través del sitio web oficial del complejo.

De cara al mes de agosto, la conectividad del destino sumará la consolidación de la ruta aérea directa desde Córdoba con dos frecuencias semanales, complementando la proximidad geográfica de 13 kilómetros que separa al centro urbano de Esquel con la base de la montaña. Las novedades operativas diarias continuarán informándose a través de los canales digitales de La Hoya.

Imágenes @bside.lahoya_

EBW