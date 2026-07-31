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Por Redacción Red43

¿YPF empezará a vender hamburguesas de McDonald’s en Esquel?

La reconocida cadena de comidas rápidas ya se adquiere en sucursales argentinas. ¿Qué pasará en las YPF de nuestra ciudad?
Por Redacción Red43

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YPF y Arcos Dorados, la compañía que opera los restaurantes McDonald’s en Argentina y América Latina, anunciaron la concreción de una alianza estratégica orientada a brindar una propuesta renovada en la experiencia de consumo para sus clientes.

 

La iniciativa busca combinar la red de estaciones de servicio con la oferta gastronómica de la famosa cadena de comidas rápidas.

 

El 12 de julio se conoció que en una Full Premium se incluiría el primer local de la cadena McDonald's en la provincia de Río Negro.

 

La iniciativa contempla la transformación integral de una de las estaciones de servicio operadas por YPF sobre la Ruta Nacional 3.

 

¿Qué pasará con la Full de Esquel?

 

Los términos del convenio estipulan un plan de expansión gradual que prevé alcanzar un número máximo de 100 locales distribuidos a lo largo del país. Esta cifra representa una inserción selectiva dentro de la red general de YPF, la cual posee más de 1.600 estaciones de servicio en todo el territorio de la Argentina.

 

Al ser consultados por RED43, representantes de la estación YPF Best and Best informaron no estar en los mapas de la alianza. 

 

En principio, el acuerdo apunta a ciudades y estaciones más grandes, con mayor mercado.

 

 

El acuerdo forma parte de la estrategia de YPF para modificar su red de estaciones de servicio, incorporando diferentes formatos que buscan responder a las demandas de los usuarios en el país.

 

SL

 

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