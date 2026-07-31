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Por Redacción Red43

El Ejército realizará ejercicios militares en Esquel y advierte sobre zonas restringidas

El Regimiento de Caballería de Exploración 3 “Coraceros General Pacheco” advierte a quienes circulen cerca de los distintos campos de instrucción. Los detalles.
Por Redacción Red43

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El Ejército realizará ejercicios militares en Esquel y advierte sobre zonas restringidas.

 


El Regimiento de Caballería de Exploración 3 “Coraceros General Pacheco” informó que entre el 31 de julio y el 3 de agosto se desarrollarán actividades de instrucción militar en el Campo de Instrucción Militar ubicado hacia el cerro La Torta.

 


El Regimiento de Caballería de Exploración 3 comunicó a la comunidad de Esquel y zonas de influencia que durante estos días se llevarán adelante ejercicios militares de considerable magnitud.

 


Según detallaron desde la institución, las actividades contemplan movimientos diurnos, desplazamientos de vehículos, vehículos blindados y marchas a pie. Además, se realizarán prácticas de tiro con armamento y munición de guerra en sectores determinados del campo militar.

 


Los ejercicios tendrán lugar en áreas denominadas Laguna “Willmanco” y el sector del polígono de tiro “Los Blancos”, dentro del predio de instrucción del Ejército Argentino.

 


Por motivos de seguridad, desde el Regimiento recordaron que queda prohibido el ingreso al campo de instrucción militar de personas ajenas a la institución, mientras se desarrollen estas actividades.

 

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