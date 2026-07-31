Torres destacó las condiciones de Chubut para convertirse en un polo de infraestructura digital

El gobernador del Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, participó este jueves del evento "Modelando el futuro de la IA a través de la energía: El centro global de datos en Argentina" (Shaping AI Future Through Energy: The Global Data Center Hub in Argentina), desarrollado en la Embajada de Polonia, donde destacó las ventajas comparativas de la provincia en el marco del programa "Chubut Hub Digital 2030".

Durante su exposición, el mandatario se refirió a Chubut como capital digital y energética líder en la Patagonia, en el marco de una inversión de USD 3.300 millones para impulsar la instalación de un Data Center en la Zona Franca de Trelew, proyecto desarrollado a partir de un trabajo conjunto del Gobierno con el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), representantes de empresas tecnológicas, prestadores de servicios, cámaras empresariales y referentes del sistema científico-tecnológico, con el objetivo de impulsar una agenda estratégica para consolidar a la provincia como uno de los principales polos de infraestructura digital de la Argentina.

Dicho proyecto, presentado por la Provincia ante Nación, prevé la instalación de la infraestructura necesaria para garantizar el tendido de fibra óptica, no solo para conectar a Chubut con el resto del mundo, sino también para constituirse como un segundo punto de anclaje nacional en materia de telecomunicaciones.

Una de las principales empresas de energía sustentable a nivel mundial, mostró interés en la iniciativa a partir de la presentación realizada por el Gobierno del Chubut, lo que posibilita una eventual inversión de capitales internacionales para desarrollar el hub digital en la Zona Franca de Trelew.

Calidad institucional, seguridad jurídica e inversiones

Torres inició su presentación expresando que "cuando hablamos de Inteligencia Artificial, suele ser más la incertidumbre que la certeza, pero si hay algo de lo que estamos seguros es que se trata de una oportunidad económica impresionante", destacando que "Chubut es una provincia que tiene una industria electro intensiva como lo es la del aluminio desde hace muchos años".

Sobre este punto, el titular del Ejecutivo indicó que "nuestra provincia cuenta con ventajas comparativas muy importantes para ese tipo de industrias, entre ellas los mejores rindes de viento del mundo, extensión territorial y energía a buen costo, las cuales no tendrían ningún valor si no tuviéramos lo fundamental, que son los cimientos de la calidad institucional".

Además, el Gobernador resaltó que "un marco normativo como el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), es garante de esa seguridad jurídica y constituye lo más importante de cara a inversiones estratégicas y a largo plazo", sumando a ello que "actualmente trabajamos de manera conjunta con el Gobierno nacional para agilizar los procesos y poner a disposición todo lo necesario para desburocratizar y dinamizar lo necesario para que estas inversiones lleguen rápido".

"Estamos convencidos de que en este proyecto hay una gran oportunidad no solo para Chubut, sino también para la Patagonia, bendecida con un recurso muy importante como el viento, y nuestra provincia ha crecido muchísimo en materia de capacidad instalada renovable", sostuvo Torres.

"Estas inversiones son una solución en el corto plazo para un problema central, que es la infraestructura necesaria para el transporte de energía", aseguró.

Recurso humano y agenda de desarrollo

En materia de inversiones, Torres sostuvo que "toda inversión tiene un impacto positivo, que es la generación de trabajo tanto para la Patagonia, en este caso, como para la Nación", y detalló que "la infraestructura que viene aparejada de esta inversión, viene acompañada de más proyectos, los cuales también hay que pensar a mediano y largo plazo".

"El momento es ahora, y de eso no hay ninguna duda; y va a ser importante para quien pueda demostrar primero que cuenta con los recursos naturales y las condiciones fiscales que también hacen mucho más atractiva a la Argentina, entre otros países. Por eso, entendemos que con el RIGI y con un marco normativo que estamos trabajando a nivel provincial, logramos sortear ese obstáculo, que no es menor", expresó.

"A pesar de que Chubut cuenta con extensión territorial, puertos de aguas profundas y los mejores vientos del mundo, tenemos algo más importante: una universidad que forma recurso humano necesario para estos trabajos, y nos enorgullece la calidad académica con la que se forman los profesionales", añadió Torres, describiendo el actual modelo como "un círculo virtuoso al cual, una vez que le sumemos el primer ladrillo de la obra civil enmarcada en esta inversión a gran escala, va a constituir un 'antes' y un 'después', ubicando a Argentina en el mapa del futuro".

"Hoy estamos en un momento en el que la política deja de lado las mezquindades, se trabaja lo importante con un sector privado enderezado, y donde contamos con los recursos naturales y las condiciones climáticas que requieren nuestros proyectos, por eso es fundamental seguir avanzando para alcanzar resultados concretos", mencionó el mandatario.

Transición energética

"Chubut fue una de las dos primeras provincias en adherir al RIGI, y a la hora de legislar, convocamos a todas las partes; incluso, se analizó un marco normativo complementario porque queremos legislar bien y que las inversiones puedan hacerse en un marco de seguridad jurídica, que es el cimiento para que cualquier emprendimiento de estas características se pueda desarrollar de la mejor manera", explicó Torres.

En relación a la posible inversión de USD 3.300 millones para la instalación de un Data Center en Chubut, el mandatario analizó que "la transición energética nos muestra que el mundo necesita cada vez más energía, la Inteligencia Artificial y las nuevas tecnologías también" y consideró que "lo más fuerte de este proyecto es el aspecto sustentable, donde hacemos uso de los mejores rindes de viento del mundo, sin mencionar que la factibilidad técnica y jurídica está; por eso creo que tenemos que completar ese círculo virtuoso, aprovechando una oportunidad que, como provincia y como país, no podemos dejar pasar".

Paneles y presentaciones

El discurso de apertura estuvo a cargo del CEO de Green Capital, Michał Polanowski, con la participación del encargado de Negocios ad interim (a.i.) de la República de Polonia en Argentina, Adam Ryszka; el gerente de Inversiones de PromArgentina, Maximiliano Castillo Carrillo; y el gobernador Ignacio "Nacho" Torres.

Seguidamente, llevó a cabo el Proyecto Atlas GigaHub Data Center y Perfiles de Socios (Project Atlas GigaHub Data Center Briefing & Partner Profiles), a cargo de la jefa de Desarrollo Internacional e Inversiones de Green Capital, Marta Złotkowska.

En tercer orden, se desarrolló el panel de expertos "¿Cómo hacerlo realidad?" (Expert Panel: "How to make it happen?"), a cargo de Ignacio "Nacho" Torres, con las exposiciones del gerente de Inversiones de PromArgentina, Maximiliano Castillo Carrillo; el socio de Bruchou & Funes de Rioja, Alejandro Perelsztein; el CEO de Terramoena, Maricel Giaccardi; la jefa de Desarrollo Internacional e Inversiones de Green Capital, Marta Złotkowska; y el jefe de Oficina Interino en Buenos Aires de la Agencia Polaca de Inversión y Comercio, Marcelo Villa, en el rol de moderador.

Por último, los presentes rubricaron un Memorándum de Entendimiento (MoU) entre Green Capital, representado por el Sr. Michał Polanowski y el gobernador Ignacio "Nacho" Torres, con las respectivas firmas de representantes de las empresas Wärtsilä, Schneider, Envision y Ore Energy.