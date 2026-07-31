Apostó 15 millones a que Argentina salía campeón y ahora no tiene con que pagar la apuesta

La derrota de la Selección Argentina frente a España en la final del Mundial 2026 continúa dejando historias que trascienden lo deportivo. En las últimas horas, una de las que más repercusión generó en las redes sociales fue la de Martina Méndez, una influencer y creadora de contenido que reveló haber perdido una apuesta de 15 millones de pesos realizada antes del partido decisivo y que ahora busca ayuda económica para afrontar esa deuda.

A través de una serie de videos publicados en sus perfiles sociales, la joven explicó cómo llegó a tomar la decisión de apostar una cifra tan elevada. Según relató, estaba convencida de que la Argentina conseguiría el bicampeonato del mundo y esa confianza la llevó a arriesgar un dinero que, según reconoció, ni siquiera era de su propiedad.

"Aposté 15 millones de pesos a que ganaba Argentina, plata que no era mía, que no estaba ahorrada", contó al comienzo de su testimonio. Luego explicó que utilizó una tarjeta de crédito vinculada a Mercado Pago para realizar la operación y que el dinero fue transferido a la cuenta de su hermano, quien finalmente concretó la apuesta.

La influencer detalló que el objetivo detrás de esa jugada era obtener los fondos necesarios para comenzar la construcción de una vivienda familiar. Tiempo antes había comprado un terreno y, según explicó, ya había utilizado todos sus ahorros para afrontar esa inversión.

"Nos salió esta oportunidad y pensamos en aprovecharla. Compramos el terreno y lo estamos pagando en 60 cuotas. La idea era que si yo apostaba los 15 millones de pesos y ganaba Argentina me pagaban 33 millones. Mi pensamiento fue: vamos a ganar, no hay forma de perder, y puse toda mi fe en ello", afirmó.

Méndez también reveló que su pareja intentó convencerla de no avanzar con la apuesta, aunque ella estaba completamente convencida de que el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni levantaría nuevamente la Copa del Mundo: "Mi pareja me decía que yo estaba loca y yo le decía que por favor me apoyara porque si salíamos campeones íbamos a poder construir la casa para nuestro bebé de un año y un mes. Estaba necia, ciega y muy confiada de que íbamos a ganar. No fue así. Terminé perdiendo, a lo cual ahora me quiero matar", expresó entre lágrimas.

Tras asumir que no cuenta con el dinero necesario para afrontar el pago cuando llegue el vencimiento de la tarjeta de crédito, decidió recurrir a sus seguidores para intentar reunir la suma necesaria. La propuesta consiste en recibir pequeñas colaboraciones individuales. "Si 15.000 personas me ayudan transfiriendo 1.000 pesos llegaríamos a los 15 millones de pesos que aposté", explicó, al tiempo que reconoció que decidió arriesgar ese dinero influenciada, en parte, por distintas predicciones que había visto en redes sociales.

"Yo vi muchos tarotistas que decían que Argentina iba a ganar el Mundial y por eso aposté", sostuvo, señalando que esas afirmaciones reforzaron la seguridad que ya tenía respecto al resultado de la final. La publicación rápidamente se viralizó y generó un intenso debate entre los usuarios.

Mientras algunos expresaron empatía por la situación y destacaron la sinceridad con la que relató lo ocurrido, otros cuestionaron la decisión de haber utilizado dinero prestado para realizar una apuesta de semejante magnitud. Más allá de las distintas reacciones, la historia volvió a poner sobre la mesa los riesgos asociados al juego y a las apuestas deportivas, especialmente cuando se realizan con dinero que no forma parte de los ahorros personales.