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Viernes 31 de Julio de 2026
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31 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Esta tarde habrá sirenas, bocinas y aplausos y no será por una emergencia

Una celebración recorrerá las rutas de Lago Puelo y parte de la localidad, e invitan a la comunidad a acompañarla. En la nota te contamos qué se festeja y por dónde pasará.
Por Redacción Red43

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La espera terminó. La nueva unidad de Bomberos Voluntarios de Lago Puelo ya se encuentra en la zona y este viernes será recibida con una caravana que recorrerá la Ruta 16 hasta el cuartel.

 

La convocatoria está abierta para quienes quieran acompañar este momento especial para la institución y celebrar la incorporación del móvil, que representa una mejora para el servicio que presta el cuartel.

 

Cómo será la caravana

La caravana partirá este viernes a las 16 desde el Paralelo, sobre la Ruta 16, y finalizará en el cuartel de Bomberos Voluntarios de Lago Puelo.

 

 

Desde la institución invitaron a vecinos y vecinas a participar del recorrido para acompañar la llegada del Móvil 21, la nueva unidad que se suma a la flota operativa.

 

Nuevo paso para el cuartel

Desde Bomberos expresaron que la incorporación del vehículo es el resultado del esfuerzo sostenido de la institución y del acompañamiento recibido durante los últimos años. También señalaron que el nuevo móvil permitirá seguir fortaleciendo el servicio que brindan en Lago Puelo y atender las distintas intervenciones con mejores recursos.

 

La llegada será celebrada con la tradicional caravana de bautismo, una costumbre que marca el ingreso oficial de cada nueva unidad al cuartel y que suele reunir a familiares, vecinos y colaboradores.

 

 

Invitación para acompañar

Quienes deseen participar podrán acercarse al punto de partida antes de las 16 o esperar el paso de la caravana sobre la Ruta 16 hasta su llegada al cuartel.

 

Será una oportunidad para acompañar a los Bomberos Voluntarios de Lago Puelo en un momento muy esperado y darle la bienvenida al nuevo integrante de su flota.

 

 

O.P.

 

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