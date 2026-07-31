Esta tarde habrá sirenas, bocinas y aplausos y no será por una emergencia

La espera terminó. La nueva unidad de Bomberos Voluntarios de Lago Puelo ya se encuentra en la zona y este viernes será recibida con una caravana que recorrerá la Ruta 16 hasta el cuartel.

La convocatoria está abierta para quienes quieran acompañar este momento especial para la institución y celebrar la incorporación del móvil, que representa una mejora para el servicio que presta el cuartel.

Cómo será la caravana

La caravana partirá este viernes a las 16 desde el Paralelo, sobre la Ruta 16, y finalizará en el cuartel de Bomberos Voluntarios de Lago Puelo.

Desde la institución invitaron a vecinos y vecinas a participar del recorrido para acompañar la llegada del Móvil 21, la nueva unidad que se suma a la flota operativa.

Nuevo paso para el cuartel

Desde Bomberos expresaron que la incorporación del vehículo es el resultado del esfuerzo sostenido de la institución y del acompañamiento recibido durante los últimos años. También señalaron que el nuevo móvil permitirá seguir fortaleciendo el servicio que brindan en Lago Puelo y atender las distintas intervenciones con mejores recursos.

La llegada será celebrada con la tradicional caravana de bautismo, una costumbre que marca el ingreso oficial de cada nueva unidad al cuartel y que suele reunir a familiares, vecinos y colaboradores.

Invitación para acompañar

Quienes deseen participar podrán acercarse al punto de partida antes de las 16 o esperar el paso de la caravana sobre la Ruta 16 hasta su llegada al cuartel.

Será una oportunidad para acompañar a los Bomberos Voluntarios de Lago Puelo en un momento muy esperado y darle la bienvenida al nuevo integrante de su flota.

O.P.