Proyecto para la venta de medicamentos fuera de las farmacias ¿Qué dicen los farmacéuticos?

Un borrador de proyecto de ley impulsa cambios profundos en la comercialización de medicamentos de venta libre en Argentina.

La iniciativa busca habilitar su venta fuera de las farmacias tradicionales, a través de kioscos, supermercados y plataformas de comercio electrónico, lo que generó preocupación en el sector farmacéutico.

Desde la Farmacia Social de Esquel, uno de los espacios dedicados a la venta de elementos de salud e higiene personal, expresaron su mirada ante el proyecto de ley que busca habilitar la venta libre de medicamentos en kioscos, supermercados y plataformas digitales.

El farmacéutico a cargo señaló que en términos comerciales “a los cambios tecnológicos, no nos podemos negar”. Sin embargo, aclaró que aún desconoce la profundidad del proyecto: “No sé la profundidad de qué es lo que trata todo este proyecto, lo que sí, espero que esté bien hecho el proyecto”.

Desafíos logísticos y de control



Uno de los puntos centrales que marcó fue la venta online. “¿Cómo va a ser el transporte y conservación de los medicamentos? No sé si nuestros comercios están preparados para ello, creo que no. Obviamente hay que hacer un trabajo importante previo y junto con esta ley”, sostuvo.

También advirtió sobre los riesgos de la falta de control: “Un medicamento que no esté aprobado por ANMAT te lo compras, no podes comprobar si lo que te va a decir el prospecto es real. Te pueden pintar un prospecto bárbaro, pero no podes comprobar la manufactura del mismo y si tiene lo que te dice. Ese es el peligro de esta falta de control. Si van por ese lado y esos controles son serios, bienvenido sea, y nosotros nos tendremos que adaptar a ello”.

El rol del farmacéutico y la automedicación



El profesional puso énfasis en los cuidados frente a la automedicación. “Todo tiene un límite, no podes tomar un omeprazol de por vida. A lo que voy es que no podes tomar algo de venta libre de por vida”, ejemplificó. Explicó que incluso medicamentos considerados comunes “pueden interactuar con otra patología que vos tengas y no lo sabes”, por eso destacó la importancia del asesoramiento profesional.

Adaptación al nuevo escenario



Consultado sobre el alcance de la iniciativa, consideró que “supongo que esto debe ser no solamente a nivel de Argentina, debe ser a nivel mundial y bueno, hay que adaptarse a ello. Una vez que conozcamos este proyecto, bueno, en función de eso tendremos que adaptarnos nosotros”.

Desde la Farmacia Social remarcaron que acompañarán cualquier cambio siempre que se garanticen los controles sanitarios y la seguridad de los pacientes.

Que se sabe hasta el momento

El texto propone que productos como analgésicos comunes, antiácidos y algunos antigripales puedan expenderse en otros establecimientos habilitados, además de las farmacias.

También contempla la posibilidad de comprar estos fármacos por internet con envío a domicilio, siempre que se cumplan requisitos sanitarios, de trazabilidad y control.

En paralelo, las farmacias quedarían autorizadas a utilizar plataformas de terceros, aplicaciones y sitios web para la exhibición, gestión de pagos y logística de productos que no sean de expendio restringido.

Otros puntos del proyecto



El borrador también introduce modificaciones en la estructura jurídica y operativa. De aprobarse, las farmacias podrán constituirse bajo cualquier figura jurídica.

Las droguerías, en tanto, quedarían habilitadas para despachar recetas al público si se constituyen como farmacias.

Se establece además la obligación de mantener archivos digitales para los recetarios y para el control de estupefacientes y psicotrópicos.

El proyecto aclara que los medicamentos de venta bajo receta mantendrán su régimen actual. Seguirán comercializándose exclusivamente en farmacias autorizadas y bajo los controles vigentes.

SL