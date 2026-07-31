De 426 inscriptos a 30 finalistas: la etapa definitoria del concurso en la Fiscalía de Esquel

El proceso de concurso público de antecedentes y oposición para ingresar como personal auxiliar a la Oficina Única del Ministerio Público Fiscal de Esquel entra en su etapa decisiva. Esta semana dio inicio la instancia de entrevistas personales, constituyendo la última prueba de evaluación antes de formalizar la nómina final de aspirantes.

El certamen registró una amplia convocatoria desde sus comienzos, alcanzando un total de 426 personas inscriptas. Luego de realizarse las verificaciones administrativas y los controles de documentación para validar el cumplimiento de los requisitos exigidos, 308 postulantes quedaron habilitados para competir.

En la instancia escrita se presentaron 240 postulantes a rendir la evaluación, resultando seleccionados los 30 mejores exámenes, quienes obtuvieron el pase directo a la fase de entrevistas individuales. Dichas evaluaciones comenzaron el pasado jueves y se extenderán hasta este lunes. En cada encuentro se evalúan aspectos del perfil profesional, aptitudes técnicas e idoneidad para el desempeño del rol administrativo en el organismo judicial.

Una vez concluidas las rondas de entrevistas el día lunes, la mesa examinadora evaluará de manera integral el desempeño de los candidatos para definir el orden de mérito definitivo, lo que permitirá determinar quién cubrirá el puesto vacante.

La mesa encargada de llevar adelante el proceso de selección está integrada por la Fiscal Jefa María Bottini, la Jefa de Departamento María Inés Vasallo y Luis La Iacona, perteneciente al Departamento Administrativo de Personal de la Procuración General. Asimismo, el proceso cuenta con la participación en calidad de veedores del fiscal Martín Robertson, el procurador de fiscalía Carlos Cavallo y Fernando Cárcamo, en representación del gremio de judiciales, garantizando la transparencia e imparcialidad de las instancias evaluativas.

EBW