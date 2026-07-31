Habrá un corte de energía este viernes: Estas zonas estarán sin luz

Vecinas y vecinos de distintos sectores de Lago Puelo deberán prever un corte programado del servicio eléctrico durante la tarde de este viernes 31 de julio.

Según informó la Dirección General de Servicios Públicos, la interrupción del suministro se realizará entre las 13 y las 15 horas para llevar adelante tareas de mantenimiento y el reemplazo de postes que se encuentran en mal estado.

Qué zonas estarán afectadas

El corte alcanzará a Las Golondrinas, Callejón Radal, Paraje Entre Ríos y Camino Viejo.

Desde el organismo explicaron que los trabajos buscan mejorar la infraestructura eléctrica de la zona y permitir el recambio de postes deteriorados.

Recomiendan tomar precauciones

Ante la interrupción programada, se aconseja tomar las previsiones necesarias, especialmente quienes utilicen equipos eléctricos indispensables para sus actividades diarias o trabajen desde sus hogares.

Si las condiciones de trabajo lo permiten, el servicio debería normalizarse una vez finalizadas las tareas previstas para las 15 horas.

O.P.