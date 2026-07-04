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04 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Paraguay va por otra utopía contra Francia en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026

Los octavos de final del Mundial 2026 comienzan este sábado con Canadá vs Marruecos. Luego, desde las 18.00, Paraguay de Gustavo Alfaro enfrenta a Francia en busca de otro batacazo histórico.
Por Redacción Red43

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Este sábado se pondrán en marcha los octavos de final del Mundial 2026 con el duelo entre Canadá y Marruecos, mientras que más tarde será el turno de Paraguay, que buscará seguir haciendo historia cuando enfrente a Francia en el Stadium Filadelfia desde las 18.00.

 

La Albirroja, dirigida por Gustavo Alfaro, llega en un gran momento luego de protagonizar uno de los batacazos más resonantes del certamen al eliminar por penales a Alemania, cuatro veces campeona del mundo. Ese triunfo reforzó la confianza de un equipo que se ha consolidado como una de las sorpresas del torneo.

 

Durante la fase de grupos, Paraguay mostró una identidad marcada por el orden defensivo, la solidez colectiva y la capacidad para resistir en los momentos de mayor presión. Ese rendimiento le permitió avanzar de instancia y luego dar el golpe ante uno de los máximos candidatos.

 

Del otro lado estará Francia, que llega como una de las selecciones más fuertes del Mundial. El conjunto de Didier Deschamps lideró su grupo con autoridad y luego venció con claridad a Suecia en los dieciseisavos de final, confirmando su jerarquía y poderío ofensivo.

 

Les Bleus cuentan con un plantel de gran experiencia y variantes en todas sus líneas, y buscarán imponer su ritmo para meterse entre los ocho mejores del torneo.

 

Paraguay vs. Francia se jugará este sábado desde las 18.00 en el Stadium Filadelfia, con transmisión de Telefé, TyC Sports y DSports.

 

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