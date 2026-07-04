Compromiso campo adentro: hoy es el Dia del Médico Rural

Cada 4 de julio se celebra en Argentina el Día del Médico y la Médica Rural, en conmemoración del nacimiento del Dr. Esteban Laureano Maradona, reconocido por su incansable labor sanitaria, humanitaria y social en las comunidades rurales del norte argentino.

Maradona dedicó gran parte de su vida a brindar atención médica en lugares alejados de los grandes centros urbanos, asistiendo de manera desinteresada a poblaciones con escaso acceso a los servicios de salud. Su compromiso con las personas, especialmente con los sectores más vulnerables, lo convirtió en un símbolo de vocación, solidaridad y servicio.

Esta fecha reconoce a quienes ejercen la medicina en ámbitos rurales, donde la cercanía con la comunidad, la atención integral y el compromiso cotidiano resultan fundamentales para garantizar el acceso a la salud.