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04 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Compromiso campo adentro: hoy es el Dia del Médico Rural

La fecha recuerda la labor sanitaria y compromiso humanitario en sectores alejados de las grandes urbes 
Por Redacción Red43

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Cada 4 de julio se celebra en Argentina el Día del Médico y la Médica Rural, en conmemoración del nacimiento del Dr. Esteban Laureano Maradona, reconocido por su incansable labor sanitaria, humanitaria y social en las comunidades rurales del norte argentino.

 

Maradona dedicó gran parte de su vida a brindar atención médica en lugares alejados de los grandes centros urbanos, asistiendo de manera desinteresada a poblaciones con escaso acceso a los servicios de salud. Su compromiso con las personas, especialmente con los sectores más vulnerables, lo convirtió en un símbolo de vocación, solidaridad y servicio.

 

Esta fecha reconoce a quienes ejercen la medicina en ámbitos rurales, donde la cercanía con la comunidad, la atención integral y el compromiso cotidiano resultan fundamentales para garantizar el acceso a la salud.

 

 

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