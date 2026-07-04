Tarde de cine para toda la familia con la proyección de "Hoppers"

Tras convertirse en uno de los títulos de Disney y Pixar mejor recibidos en los últimos tiempos, tanto por la crítica como en taquilla, la película de animación Hoppers llega a Esquel.

El regreso del Cine Auditorio Municipal trajo la primera proyección el día viernes, con una duración de 105 minutos. La venta de entradas también está disponible, con un valor de: 2D: $7.500.

La primera proyección de Hoppers fue el viernes15 horas, en 2D, en castellano, y continúa hoy sábado, 18:30 horas y el día lunes también a las 18 horas.

En Hoppers, la pregunta es: ‘¿Qué pasaría si pudiéramos entendernos y comunicarnos con el mundo animal?’”, explica su director Daniel Chong. “Nuestra protagonista, Mabel, tiene la oportunidad de descubrir el reino animal transformándose en uno, lo que da lugar a situaciones tan extrañas como divertidas. Mabel infiltrada en el mundo animal nos lleva por una aventura salvaje y vertiginosa, con toda la emoción y el corazón que caracteriza a una película clásica de Pixar. Va a ser una experiencia increíble en el cine; no puedo esperar a que todos la vean”.

SL