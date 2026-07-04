-6°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 04 de Julio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
04 de Julio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Tarde de cine para toda la familia con la proyección de "Hoppers"

El regreso del Cine Auditorio Municipal trae las aventuras de Mabel convertida en un simpático animal, hoy sábado. Los detalles.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Tras convertirse en uno de los títulos de Disney y Pixar mejor recibidos en los últimos tiempos, tanto por la crítica como en taquilla, la película de animación Hoppers llega a Esquel.

 

El regreso del Cine Auditorio Municipal trajo la primera proyección el día viernes, con una duración de 105 minutos. La venta de entradas también está disponible, con un valor de: 2D: $7.500.

 

La primera proyección de Hoppers fue el viernes15 horas, en 2D, en castellano, y continúa hoy sábado, 18:30 horas y el día lunes también a las 18 horas.

 

En Hoppers, la pregunta es: ‘¿Qué pasaría si pudiéramos entendernos y comunicarnos con el mundo animal?’”, explica su director Daniel Chong. “Nuestra protagonista, Mabel, tiene la oportunidad de descubrir el reino animal transformándose en uno, lo que da lugar a situaciones tan extrañas como divertidas. Mabel infiltrada en el mundo animal nos lleva por una aventura salvaje y vertiginosa, con toda la emoción y el corazón que caracteriza a una película clásica de Pixar. Va a ser una experiencia increíble en el cine; no puedo esperar a que todos la vean”.

 

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 "Cueste lo que cueste": Esquelenses viven el Mundial en EE. UU.
2
 Esquel vive otra noche de festejos por la victoria de Argentina
3
 La UNPSJB abrió la inscripción a la Diplomatura Universitaria en Gestión Deportiva
4
 Pump track, juegos inclusivos y fauna nativa: así será el nuevo Parque Lineal de Esquel
5
 De la jubilación al emprendimiento: “Gran Pan” suma dulce de boniato casero en Esquel
1
 Paraguay va por otra utopía contra Francia en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026
2
 Formación en Turismo: PNLA trabaja junto a la Escuela EPJA N 7714
3
 10 años comprometidos con la inclusión, la solidaridad y el deporte
4
 Esquel: se disparó a si mismo tras ser notificado de la exclusión de su hogar
5
 Tarde de cine para toda la familia con la proyección de "Hoppers"
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -