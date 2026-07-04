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04 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Advierten presencia de nieve y hielo en la ruta Tecka - Gobernador Costa

Vialidad advierte los recaudos y las condiciones del tramo correspondiente a la Ruta n°40.
Por Redacción Red43

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El segundo parte de rutas del Plan Invernal de Vialidad Nacional reporta las acciones realizadas está tarde.

 

La Ruta N° 40 tramo Tecka - Gobernador Costa presenta la calzada húmeda por riego con sal en sectores.

 

Banquinas inestables, con barro y nieve en sectores. Animales sueltos. Viento. Equipos de Vialidad Nacional realizan recorrido preventivo. 

 

 Transitar con precaución.

 

Aquí podrás encontrar la información de todas las rutas nacionales en la provincia:

 

www.argentina.gob.ar/rutasnacionales

 

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