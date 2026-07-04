Advierten presencia de nieve y hielo en la ruta Tecka - Gobernador Costa

El segundo parte de rutas del Plan Invernal de Vialidad Nacional reporta las acciones realizadas está tarde.

La Ruta N° 40 tramo Tecka - Gobernador Costa presenta la calzada húmeda por riego con sal en sectores.

Banquinas inestables, con barro y nieve en sectores. Animales sueltos. Viento. Equipos de Vialidad Nacional realizan recorrido preventivo.

Transitar con precaución.

Aquí podrás encontrar la información de todas las rutas nacionales en la provincia:

www.argentina.gob.ar/rutasnacionales