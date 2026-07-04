Esquel está en la agenda provincial de fortalecimiento a los servicios de Enfermería

Se realizó en Rawson un encuentro que fue encabezado por autoridades de la Secretaría de Salud y convocó a referentes de diferentes establecimientos de Chubut. La jornada permitió consolidar el trabajo en red, fortalecer la planificación conjunta y promover estrategias que contribuyan a mejorar la calidad de los cuidados y el desarrollo profesional.

En el marco del plan de jerarquización del sistema sanitario público que promueve el Gobierno del Chubut, la Secretaría de Salud llevó a cabo en Rawson un encuentro de trabajo orientado a fortalecer los servicios de Enfermería de los Hospitales cabecera.

La jornada, presidida por el secretario de Salud provincial, Sergio Wisky, junto a la subsecretaria de Hospitales, Romina Galarza, fue organizada por la Dirección Provincial de Enfermería y estuvo destina a jefes y supervisores de Departamentos de Enfermería y referentes de Servicios Técnicos y Complementarios de los nosocomios de Puerto Madryn, Trelew, Esquel y Comodoro Rivadavia (Regional y Alvear).

*Planificación conjunta*

La propuesta tuvo como objetivo optimizar la gestión, la articulación institucional y el desarrollo de estrategias conjuntas para el fortalecimiento de los servicios de enfermería.

En la ocasión, se analizaron diferentes temáticas y se puso de manifiesto el relevante trabajo que llevan adelante los enfermeros y las enfermeras en toda la provincia, su rol esencial dentro del sistema sanitario, la formación que poseen, además de la necesidad de continuar brindando espacios de planificación y trabajo colaborativo.

En ese contexto, se acordó fortalecer el trabajo articulado entre la Dirección Provincial de Enfermería y los hospitales cabecera, mantener reuniones periódicas de seguimiento, avanzar en la actualización mensual de la base de datos provincial de recursos humanos y continuar promoviendo espacios de intercambio, capacitación y acompañamiento para los equipos de conducción.

Desde la Dirección Provincial de Enfermería destacaron que este tipo de jornadas permiten consolidar el trabajo en red, fortalecer la planificación conjunta, y promover estrategias que contribuyan a mejorar la calidad de los cuidados y el desarrollo profesional de la enfermería en toda la provincia.

*Gestión y mirada integral*

Durante la jornada, cada hospital participante presentó un informe sobre los avances alcanzados y las principales necesidades identificadas en los servicios de enfermería durante el último año. De esa forma, las exposiciones permitieron compartir experiencias de gestión, y reconocer fortalezas y analizar problemáticas comunes, favoreciendo una mirada integral sobre la situación de la enfermería en la provincia.

Por otro lado, las áreas técnicas del nivel central presentaron diferentes líneas de trabajo: la Dirección Provincial de Calidad y Seguridad del Paciente expuso sobre la relevancia de las prácticas seguras, la cultura de calidad y la gestión de riesgos; y la Dirección Provincial de Planificación de Recursos Humanos se refirió a los avances vinculados con la actualización de los profesiogramas, y la consolidación de una base de datos provincial de recursos humanos de enfermería, entre otras.

También se presentaron las herramientas disponibles desde la Dirección General de Salud Digital para fortalecer la capacitación y la comunicación entre los equipos de salud; y la Dirección Provincial de Estadísticas e Información en Salud compartió los avances en la implementación de la Historia de Salud Integrada (HSI), resaltando la importancia de los registros de calidad y la participación activa de enfermería en los procesos de informatización del sistema sanitario.

Asimismo, durante el encuentro la Dirección Provincial de Salud Mental Comunitaria realizó un taller enfocado en el autocuidado, la inteligencia emocional y el liderazgo, brindando herramientas para el manejo del estrés, la comunicación efectiva y la resolución de conflictos dentro de los equipos de trabajo.