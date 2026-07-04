Cerro Hermitte: Provincia proyecta otras 50 viviendas para familias damnificadas

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, destacó el avance de las viviendas que la Provincia construye con recursos propios y confirmó que en menos de un mes comenzarán a ser entregadas a las familias afectadas por el derrumbe. Además, anunció una segunda etapa con otras 50 soluciones habitacionales y convocó al Municipio de Comodoro Rivadavia a trabajar de manera conjunta para avanzar con los lotes con servicios y el relevamiento de los futuros beneficiarios.

En el marco de la construcción de 52 viviendas destinadas a las familias damnificadas por el derrumbe del cerro Hermitte, que el Gobierno del Chubut ejecuta íntegramente con recursos provinciales, el gobernador Ignacio “Nacho” Torres se reunió con los vecinos afectados, confirmó que las primeras unidades serán entregadas en menos de un mes y anunció una segunda etapa con otras 50 viviendas.

Acompañaron al mandatario el secretario de Vinculación Ciudadana, Guillermo Almirón; autoridades provinciales y funcionarios del Gabinete.

*Avances y segunda etapa*

“La construcción de las casas avanza muy bien y también va a haber una segunda etapa”, anticipó Torres, al tiempo que ratificó “el compromiso que asumimos desde el primer momento, cuando dijimos que íbamos a construir estas viviendas para dar una respuesta concreta a las familias”.

En ese sentido, explicó que “hay distintas soluciones habitacionales para distintos casos, donde las situaciones más urgentes tienen prioridad”, y destacó que “en menos de un mes vamos a estar entregando las primeras casas, cumpliendo el compromiso que asumimos con cada una de las familias”.

Asimismo, el Gobernador confirmó que la Provincia avanzará con una segunda etapa de otras 50 viviendas y explicó que, para poder concretarla, será necesario coordinar acciones con el Municipio de Comodoro Rivadavia.

“Necesitamos que la Municipalidad nos facilite el relevamiento de las familias damnificadas que deben acceder a esas viviendas y que nos indique cuáles son los lotes con servicios disponibles para poder avanzar. Voy a convocar al intendente para trabajar en conjunto y seguir dando respuestas a los vecinos”, sostuvo.

Al mismo tiempo, recordó que “el Municipio también había asumido el compromiso de construir otras cincuenta viviendas. Vamos a solicitar esa información para conocer el estado de ese compromiso y de quiénes serán sus beneficiarios, porque lo importante es que cada familia tenga una respuesta”.

*Diálogo permanente con las familias*

“Bajo ningún punto de vista vamos a hacer lo que durante muchos años ocurrió en Chubut, que fue entregar lotes sin servicios a los vecinos, porque eso es, básicamente, entregarles un problema y no una solución”, advirtió Torres.

Asimismo, aseguró que “lo que ocurrió con el cerro Hermitte fue, literalmente, una estafa. A las familias les dijeron que podían construir y vivir en un lugar que no era apto, pagaron impuestos, hicieron las veredas, llevaron servicios y levantaron sus casas en un sitio donde ya existían informes que advertían que no era viable. Eso no puede ni va a volver a ocurrir, porque no vamos a repetir los errores del pasado”.

Por último, el mandatario remarcó que “vamos a seguir manteniendo un diálogo directo con cada una de las familias, porque nuestro compromiso es acompañarlas hasta que todas tengan una solución definitiva”.

*Características de las viviendas*

Las viviendas que construye el Gobierno del Chubut están ejecutadas con un sistema de paneles de 75 milímetros, con doble cara de chapa de acero pintada a horno y aislación de EPS, de acuerdo con los estándares de balance térmico.

Las unidades cuentan con ventanas de aluminio con vidrios dobles herméticos, diseñadas para evitar filtraciones, instalaciones completas de agua y energía eléctrica, equipos de aire frío/calor en todos los ambientes, además de artefactos sanitarios y grifería en los baños.