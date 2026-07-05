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Por Redacción Red43

Convocatoria en Chubut: abre el registro para empresas de acopio, frigoríficos y mataderos

El Ministerio de Producción convoca a cooperativas, barracas y frigoríficos de la provincia a registrar su actividad desde el 31 de agosto. Conocé todos los requisitos y las vías de contacto.
Por Redacción Red43

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El Gobierno del Chubut, a través de la Dirección de Comercio Interior del Ministerio de Producción, lanzó la convocatoria obligatoria para que todas las empresas y establecimientos vinculados al acopio registren su actividad para el próximo ejercicio.

 

 

El llamado está dirigido específicamente a empresas de acopio, cooperativas laneras, frigoríficos, mataderos y barracas de campo que operan en el territorio provincial. Desde la cartera productiva recordaron que cumplir con este trámite es obligatorio y que quienes no lo hagan serán pasibles de las sanciones previstas por las leyes vigentes.

 

 

La inscripción abrirá formalmente el próximo 31 de agosto, bajo los lineamientos establecidos por la Ley IX N° 16 y el Decreto 1616/84, normativas que regulan los requisitos comerciales y de control para el desarrollo de la actividad en toda la provincia.

 

 

Vías de contacto y consultas

 

 

Para tramitar la inscripción, obtener mayor información o resolver dudas, los interesados disponen de las siguientes vías de comunicación:

 

 

  • Presencial: Dirección de Comercio Interior, calle 9 de Julio 280, Rawson.

     

  • Telefónica: 280-4482602 / 280-4482604.

     

  • Correo electrónico: direccioncomerciointerior@gmail.com

     

  • Web: Toda la información y requisitos se encuentran disponibles en el portal oficial del Gobierno del Chubut (DINO).

     

 

 

F,P

 

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