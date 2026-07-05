Juventud Unida tendrá también una cancha de césped sintético iluminada

Juventud Unida de Gobernador Costa dará un paso más hacia el crecimiento de la infraestructura deportiva, con la construcción de una cancha de césped sintético con iluminación; una obra que marcará un antes y un después para esta institución social y deportiva.

Este proyecto será posible gracias al acompañamiento de Chubut Deportes y del Programa provincial integral de mejoras edilicias deportivas, conocido como Plan Galina, cuyo aporte permitirá concretar una obra muy esperada por todos.

Durante los últimos meses el club realizó la preparación del terreno con los movimientos de suelo necesario, dejando todo listo para esta nueva etapa.

En una reunión que mantuvieron días atrás dirigentes de la institución, con el intendente Miguel Gómez y autoridades de Chubut Deportes llegó la confirmación de esta importante ayuda, que tiene ver con la compra y colocación de la alfombra de césped sintético para una cancha de 20 x 40 metros y la instalación del sistema lumínico.

“Esta cancha permitirá que nuestros niños y jóvenes puedan entrenar en mejores condiciones durante todo el año, fortaleciendo el desarrollo del deporte y brindando un espacio de calidad para toda la comunidad.

Agradecemos profundamente a Chubut Deportes por acompañar el crecimiento de los clubes del interior y por confiar en nuestro proyecto. También queremos reconocer a cada socio, colaborador, familia, sponsor y vecino que, con su esfuerzo y compromiso, hacen posible que Juventud Unida siga creciendo día a día” señalaron desde la dirigencia del club en sus redes sociales.

MÁS OBRAS EN GOBERNADOR COSTA

En el marco de una amplia agenda desarrollada en distintas localidades de la provincia, el presidente de Chubut Deportes Milton Reyes, acompañado por el Gerente General Mariano Ferro, se reunió con el Intendente de Gobernador Costa, Miguel Ángel Gómez.

Durante la reunión se destacó la importancia del Proyecto de Infraestructura Deportiva que impulsa el Gobierno Provincial, una iniciativa destinada a ampliar y mejorar las instalaciones deportivas a lo largo de la provincia.

Además de la obra mencionada en Juventud unida, la Municipalidad de Gobernador Costa recibió la aprobación de Chubut Deportes para una alfombra sintética que será colocada en uno de los espacios públicos sobre la Avenida Roca, en el barrio Malvinas.

“Tenemos un playón ahí, que se ha ido deteriorando con el paso de los años y la idea es mejorarlo con la colocación de una alfombra para que tenga su correcto uso y ofrecer los servicios de un espacio deportivo acorde, que tanto necesitamos”, señalo Miguel Gómez.

“Además, tenemos otro proyecto que tiene que ver con un albergue deportivo que lo queremos construir en el Gimnasio Nº 1 que tiene un espacio muy grande para poder realizarlo y en verdad no es una obra civil tan grande porqué iría en un entretecho. El proyecto lo habíamos firmado para el aniversario de la localidad y no había financiamiento posible en ese momento, así que ahora va a estar incluido dentro del Plan Galina y en los próximos días lo vamos a estar llevando a Rawson”.